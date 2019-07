In dit seizoen willen de temperaturen nog weleens oplopen... Deze weken vertellen lezers anoniem over hun zomerzotheid. „We zaten in zo’n hotel waar mensen ’s ochtends hun handdoek op een bedje bij het zwembad leggen en dan pas uren later komen opdagen. Toen ik die Feyenoord-handdoek zag, werd het rood voor m’n ogen.