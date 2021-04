Daghoroscoop 20 april - Weet waaraan je begint met die ex, Schorpioen...

VANDAAG JARIG

Vermijd haast bij alles wat je doet. Mars kan een kwalijke rol in je leven gaan spelen, waardoor anderen snel boos worden en conflicten ontstaan. Heb geduld, en nog eens geduld, doe wat je doet op je gemak, maar wel perfect. Dat kan vertraging niet uitsluiten, maar wel enigszins beperken.

RAM

Probeer objectief te blijven als binnen de familie een crisis ontstaat en vraag bedenktijd als je mening wordt gevraagd. Luister goed naar de argumenten van degene die de schijn tegen heeft. Liefde is constant en betrouwbaar.

STIER

Gezinsleden kunnen je aandacht opeisen; luister, dat is vaak al genoeg. Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn om goede vrienden te blijven. Zorg dat de verstandhouding met meerderen goed is. Probeer opgewekter te zijn op het werk.

TWEELINGEN

Vrouwe Fortuna laat jou even links liggen; je zult op eigen houtje moeten klaren wat je wilt doen. Optimisme is je beste bondgenoot, want met een positieve instelling overwin je veel. Investeer niet in vergankelijke zaken; spaar liever.

KREEFT

Vroegere zakelijke contacten kunnen een bron van mogelijkheden zijn en voor winst zorgen. Een netwerk van ex-collega’s, studiegenoten, familie en schoolmakkers is een vruchtbare basis. Vergeet intussen je medewerkers niet.

LEEUW

Familiebetrekkingen verbeteren als je zelf open kaart speelt en geen voorwaarden stelt. Een toenaderingspoging van een leuk type zal je een goed humeur bezorgen. In de liefde kan echter vervreemding optreden. Maak je werk af.

MAAGD

Gezinsproblemen nemen toe, tenzij je deze openhartig benadert. Pas je aan de plannen van anderen aan als je zelf geen specifieke voornemens hebt. Het kan aangenaam zijn om mee te drijven op het enthousiasme van vrienden of beminden.

WEEGSCHAAL

Roep mensen bij elkaar voor een zaak die je ter harte gaat. Je oprechte bezorgdheid zal gunstig overkomen. Heb vertrouwen in jezelf, maar overschat je mogelijkheden niet. Maak een werkschema voor deze en volgende week.

SCHORPIOEN

Je populariteit op de werkvloer kan ertoe leiden dat je een bestuursfunctie wordt aangeboden. Doe je huiswerk of wat er ook voor nodig is om indruk op superieuren te maken. Weet waaraan je begint als een ex contact zoekt.

BOOGSCHUTTER

Zin in vakantie? Leg vast klaar wat je wil meenemen en vergeet vooral de boeken niet die nog op je wachten. Steek de handen uit de mouwen als men een beroep op je doet. Blijf alert in het verkeer; anderen kunnen fouten maken.

STEENBOK

Je kunt iets krijgen waarmee je niet goed raad weet, maar toon toch dankbaarheid voor de goede bedoeling. Een financiële of juridische kwestie kan gunstig worden afgewikkeld. Kleed je met zorg voor een speciaal gebeuren.

WATERMAN

Ontwikkel je onderhandelingstalent en laat je niet voor het karretje van anderen spannen. Blijf diplomatiek; een bot ’nee’ kan een goede relatie onnodig verstoren. In het verkeer is behoedzaamheid geboden; beperk je snelheid.

VISSEN

Verwacht van een geliefde niet dezelfde nauwgezetheid als die je jezelf eigen hebt gemaakt. Met sarcasme richt je meer schade aan dan je bedoeling is; aanvaard de fouten en zwakheden van je partner. Beweeg meer en ga naar buiten.

