Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws ’Vakantie? Ik ga uitrusten na mijn horrorbevalling’

Kopieer naar clipboard

Onzekerheid is ook dit jaar het thema van de zomervakantie. Wie het erop waagt om naar het buitenland te gaan, houdt angstvallig de kleur van het land van bestemming in de gaten. En degenen die in Nederland blijven, staan dagelijks op met de vraag: wordt het zon, of toch weer regen? We gingen de straat op en vroegen: hoe heeft u de vakantie ingevuld?