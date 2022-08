Wat is nou beter: thuisblijven bij de kinderen of fulltime aan de slag?

Nicole (46)

Nicole Peeters is thuisblijfmoeder. Ze is getrouwd met inkoopmanager Stefan (52) en heeft twee kinderen: Simon (16) en Jasper (13).

„Ik ben gestopt met werken toen Simon geboren werd. Dat was ook het plan. Toen we 21 jaar geleden ons huis recht tegenover een kinderdagverblijf kochten, zei iedereen: ’Handig voor later!’ Ik antwoordde dan: ’Nee, ik blijf thuis.’ Zo zijn Stefan en ik opgevoed en zo wilde ik het zelf ook. Ik heb mijn baan als kraamverzorgster opgezegd. Voor mij geen geleur bij een opvang met kinderen in de ochtend. Het heeft voor mij nooit goed gevoeld mijn kinderen weg te brengen om vervolgens voor andermans kinderen te gaan zorgen. De opa’s en oma’s hadden bovendien duidelijk aangegeven dat ze niet structureel wilden oppassen.

Afgelopen oktober is Jasper op de fiets aangereden. Hij lag zeven weken met een schedelbreuk in het ziekenhuis, waarvan vijf weken op de IC. Jasper zat in 2 havo en gaat nu naar speciaal onderwijs; hij heeft aan het ongeluk blijvend hersenletsel overgehouden. Ik kan er altijd voor hem zijn. En voor Simon. Ze laten me regelmatig weten hoe fijn ze dat vinden. Dat ik financieel afhankelijk ben, speelt voor mij niet. ’Jij verdient, ik geef uit,’ grap ik weleens. Stel dat we ooit zouden scheiden, is dat voor mij een zorg voor dat moment. Ik voel niet de behoefte om aan het werk te gaan, misschien komt dat weer als de kinderen zelfstandig zijn. Maar zo ver vooruit kijk ik niet. Ik weet door Jaspers ongeluk dat de wereld zomaar anders kan zijn. Ik maak bewuste keuzes, maar leef wel in het moment.”

Floor (41)

Als directeur van haar bedrijf werkt Floor van de Pavert fulltime. Met partner Teis (33), adviseur duurzaamheid, heeft ze een dochtertje: Juul (2).

„Fulltime werken is een deel van mijn identiteit. Ik word er blij van en ik vind dat ik er goed in ben. Sinds zes jaar ben ik directeur van mijn bedrijf SuperBra. Ik maakte beha’s als hobby en run nu mijn eigen lingeriezaak. Momenteel heb ik 25 vrouwen in dienst. Een zakelijke coach vroeg of ik na mijn zwangerschap door wilde gaan met mijn bedrijf. Voor hem een neutrale vraag, maar het raakte me. Hoezo zou ik stoppen? Ik zie dat in het algemeen de reactie op fulltime werkende moeders negatief is. We zijn niet zo geëmancipeerd als we denken. De meerderheid van de mannen én vrouwen vindt dat een moeder maximaal drie dagen mag werken. Juul gaat vier dagen naar de opvang; die dagen eten we ’s ochtends en ’s avonds met haar en brengen we Juul naar bed. Als ze ziek is, vangen Teis en ik dat 50/50 op.

Ik vind het belangrijk financieel onafhankelijk te zijn. Ik las onlangs het boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen van Liesbeth Staats. Dat zou verplichte kost voor jongens en meisjes op de middelbare school moeten worden. Zo’n 40% van de huwelijken strandt! Dan moet je wel je eigen broek kunnen ophouden. Maatwerk zou ook meer moeten lonen; het klopt niet dat het voor veel moeders nauwelijks aantrekkelijk is om meer te gaan werken. De maatschappij drukt ons te veel richting part-timen of thuisblijven.”

