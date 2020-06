Veilig Thuis haalde Janets zoon bij haar weg: Ik was totaal in paniek

In december spraken wij Janet (35). Zij werd door de belastingdienst onrechtmatig bestempeld als fraudeur, waardoor ze in een hel terechtkwam. Haar gewone leven maakte plaats voor een leven in de schuldhulpverlening en ze belandde in een depressie. Vorig jaar haalde Veilig Thuis haar zoon (13) van de ene op de andere dag bij haar weg. Na een paar maanden spraken wij Janet weer om te kijken hoe de zaken er nu voor staan en hoe zij terugkijkt op de afgelopen periode.