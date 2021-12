Daghoroscoop 16 december - Luister naar anderen, Waterman

VANDAAG

Een goed jaar om te investeren; je financiële intuïtie is goed. Speel geen spelletjes met je gezondheid; verander je leefwijze of dieet niet, althans niet in het eerste halfjaar van 2022. Met gerichte oefeningen en massage kunt je jouw zorgen verlichten als de enkels en/of heupen je zorgen baren.

RAM

Eerlijkheid is de beste houding, ook jegens jezelf. Als je van het goede leven houdt moet je misschien wat rustiger aandoen en je gewoontes of gedrag matigen. Raffel je werk niet af, want dan zie je belangrijke details over het hoofd.

STIER

Op een paar kleine ergernissen na zullen er geen problemen ontstaan. Vanwege gemaakte reisplannen kan het moeite kosten een familiereünie te organiseren. Op het werk kan sprake zijn van een loonsverhoging of promotie.

TWEELINGEN

Zorgen over bezittingen kunnen verdwijnen en je zult ineens beseffen hoezeer die in je hoofd zaten. Eind goed, al goed. Iemand die je in stilte bewondert, kan proberen je te verleiden of een stille fan treedt plotseling naar voren.

KREEFT

Snelle oplossingen zijn geboden, al moet je er misschien later weer op terugkomen. Als je op een wachtlijst staat voor een medische ingreep kun je binnenkort een datum vernemen en zul je je er mentaal op kunnen instellen.

LEEUW

Steun van een assistent of collega is onontbeerlijk als je tot over je oren in het werk zit. Train of instrueer diegene goed. Professionele eisen kunnen tot gevolg hebben dat je partner er thuis alleen voor staat. Hopelijk toont de ander begrip.

MAAGD

Je beschikt over genoeg energie en visie om je dromen te realiseren. Niets zal je ervan weerhouden een ver gevorderd project tot een goed einde te brengen. Toewijding en doorzettingsvermogen onderscheiden je van anderen.

WEEGSCHAAL

Een goed moment om je af te vragen wat je dit jaar hebt bereikt en komend jaar wilt bereiken. Dat kan slaan op fysieke oogmerken en op educatieve doelstellingen. Schep wat afstand tot naasten om je zelfbeeld te zien.

SCHORPIOEN

Op verstandige wijze met geld omgaan helpt om vooruit te komen en er open over communiceren met je partner brengt een gezamenlijk doel sneller dichterbij. Maak toekomstplannen. Organiseer een familiereünie.

BOOGSCHUTTER

Als je je vriendelijk en actief opstelt wordt het een productieve en bevredigende dag. Word niet kwaad op jezelf en schuif niet de schuld op anderen af als iets niet goed gaat. Motiveer personeel met een bonus.

STEENBOK

De kosmos waarschuwt je om je gematigd op te stellen. Geen geschikte dag om te shoppen, want je zult te veel aanschaffen en uitgeven. Wees sceptisch waar het “grandioze” ideeën betreft en gedraag je niet te flamboyant.

WATERMAN

Innerlijke harmonie, moed en zelfvertrouwen nemen toe, maar je loopt enig risico dat de klepel te ver doorslaat. Dat kan een arrogante houding te zien geven. Luister naar anderen, zeker als het om het nemen van een risico gaat.

VISSEN

Frustraties over je loopbaan kunnen tot excessen leiden. Beperk de mate waarin je voedsel en drank tot je neemt en geef niet te veel geld uit. Ruim je huis op, verwijder rommel en voeg een vrolijke noot toe, dan voel je je snel beter.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!