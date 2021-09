’Kleinere borsten? Een beetje inkijk houdt het spannend’

Lezeres Margreet wil het graag weten, zij worstelt al enige tijd met de juiste kledingkeuzes. Vooral de in haar ogen te kleine borsten verstopt zij het liefst zoveel mogelijk. Of om het met haar eigen woorden te zeggen: „In welke tops/bovenstukken komen mijn kleine borsten het beste uit en hoe voel ik me eindelijk eens vrouwelijk genoeg om ze te laten zien?”

„Het is eigenlijk nooit goed. Vrouwen met grote borsten willen ze vaak het liefst verhullen, wegstoppen of zelfs laten verkleinen. Maar dames met een A-cup laten ook niet altijd even graag hun borstpartij zien. Daarom een paar tips om toch zo goed mogelijk voor de dag te komen met minder grote borsten.

Juiste beha

Het is vooral belangrijk om voor de juiste beha te kiezen, dan ben je al halverwege op weg. Kies voor een voorgevormd model, een push-up of een balconnet-model, dat vanzelf wat meer volume geeft, waardoor je borsten optisch groter lijken.

Heel mooi is het om onder een herenbroekpak niet eens een beha te dragen, want het is juist heel sexy als je wat huid ziet. Reken er ook op dat je borsten waarschijnlijk bij de rest van je lichaam passen en deze wat sportievere look je goed zal staan.

Een strak topje is zeker niet nodig, want soms kan een wijdere blouse net wat frivoler ogen. Geef gerust wat inkijk, maar niet te laag, dit houdt het spannend. En het is allemaal een kwestie van afleiden: zorg dat de bovenkant zoveel te bieden heeft, dat niemand meer op het formaat van de borsten let. Focus ook op accessoires, een groot horloge, een mooie ketting, of zorg dat de schouderpartij met een bijzondere mouw de blikvanger is.

Prints

Zie die kleine borsten ook als voordeel! Echt waar, zo is het namelijk. Met een kleine bustemaat heb je misschien nog wel meer mogelijkheden dan met een volle boezem. Je kunt namelijk voor diverse looks kiezen die jou juist heel goed staan. Hou daarbij types als model Kate Moss en actrice Keira Knightley aan, zij kunnen eigenlijk alles dragen, want alles staat hen immers perfect.

Laat bijvoorbeeld meer van je huid zien in een transparante blouse met daaronder een hemdje of een top. Hoge halslijnen doen het ook goed, je komt prima weg met een strakke coltrui of een halterneck. Daar komt ook nog eens bij dat bijzondere prints goed uitkomen bij jou. Bloemen, strepen, stippen, het kan bijna niet groot genoeg voor de bovenkant; en dat terwijl je de onderkant dus rustig houdt.

Ruches? Draag ze volop, vooral aan de bovenkant, want dat oogt een stuk voluptueuzer. Hetzelfde geldt voor harige of wollige items. Daar waar anderen al snel te fors in ogen, kun jij prima hebben. Ook stevige stofjes, die wat meer ’body’ geven, staan je goed. Heerlijk wegkruipen dus in die materialen, wollen truien en vesten!

Borstzakjes op blouses zijn ook een prima detail, want dat leidt af van de borstpartij. En een A-lijn jurkje geeft ook een mooi silhouet. En leen gerust eens wat kleding van je man/vriend, want deze boyish stijl past bij jou heel goed - zijn overhemd kun jij natuurlijk veel stijlvoller dan hijzelf dragen!

No go’s

Uiteraard moet je ook bij een paar kledingitems wegblijven, dus er zijn ook een paar no-go’s. Zoals bijvoorbeeld strapless kleding, want daarbij ligt de nadruk te veel op de borstpartij. En ook diep uitgesneden blouses zijn iets minder geschikt als ze heel diep vallen, doe dus dan liever een extra knoopje dicht, zodat je nog wat te raden overlaat.

Kies niet zo snel voor de V-hals, maar wel voor de hoge hals, want dit maakt je optisch ook nog eens langer. Laat de wikkeljurk ook liever hangen, dat is meer een model voor mensen met een vollere borstpartij. Korte jasjes zijn geen succes, tenzij je eronder iets langers draagt. Een leren jack bijvoorbeeld met daaronder een tuniek kan wel, maar anders verkort een jasje jouw lichaam enorm.

Accent op de rug

Vergeet de rugpartij vooral niet. Dit is jouw geheime zone… Een blouse of jurk met een open rug of rugdécolleté zorgt er bovendien voor dat er minder nadruk ligt op de voorkant van je lichaam. Hou het daar dan dicht en strak, maar pak uit met de achterkant. Nog een voordeel: jij kunt ook zonder beha dat jurkje dragen, zodat je aan de achterkant geen lelijke beha-bandjes ziet. De taille is ook een pluspunt, als je daar met een riem het accent op legt, lijken je borsten optisch vanzelf een stuk groter.”