Moeten alle docenten de Nederlandse taal perfect beheersen?

Niemand zou docent mogen zijn zolang hij of zij de Nederlandse taal niet feilloos beheerst, aldus de twitteraar hieronder. De reacties en meningen op dit bericht zijn verdeeld.

Spel- en taalfouten

Sommige twitteraars zijn het ermee eens en noemen voorbeelden waaruit blijkt dat sommige docenten niet foutloos Nederlands kunnen. Zo ontvangen ouders nieuwsbrieven met spelfouten en zouden de kinderen opdrachten krijgen met taalfouten. Het leidt tot frustratie en wantrouwen bij de ouders tegenover de docenten.

Is niemand perfect?

Anderen brengen er tegenin dat niemand perfect is en dat fouten maken menselijk is. Toch stellen ze wel dat er een bepaald niveau verwacht mag worden van docenten. Daarnaast doceert niet iedere leraar Nederlands, moeten zij dit dan wel perfect beheersen of is de expertise in hun eigen vak van groter belang?

Lerarentekort

De onderwijssector kampt al jaren met een lerarentekort. De algemene onderwijsbond noemde het in 2020 ‘een groot maatschappelijk probleem’. Zijn, met deze kennis, alle docenten hard nodig en maakt het niet uit of zij perfect Nederlands kunnen?

Praat mee

