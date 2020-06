Brief voor alle mama’s met een kind in de kast

Het was een verwarrende avond. Maar had ik liever gehad dat hij me dat nooit had verteld; dat hij een verdrietige en eenzame man zou zijn geworden? Ik hoef maar naar een recente foto te kijken: hij en zijn geliefde breeduit lachend in de camera... Ik heb een heel gelukkige zoon. En meer wenste ik niet op de dag dat hij geboren werd; als hij maar een gelukkig mens zou worden. Missie geslaagd.

Verkering

Maar zag ik het aankomen? Een beetje, maar helemaal zeker wist ik het niet. Goed, mijn zoon hield niet van voetbal, maar van groep 2 tot en met groep 6 had hij echt heel serieus verkering. Met een meisje. En eenmaal op de middelbare school had hij weliswaar heel veel platonische vriendinnen, maar zijn eerste kus kwam toch echt van ene Fleur met lange lokken en een kort plooirokje.

Er was wel altijd die twijfel. De twijfel die maakte dat ik het af en toe bespreekbaar probeerde te maken. Bij een kop thee aan de keukentafel: ’Je weet toch schat, dat het mij niks uit zou maken als jij op jongens zou vallen…’ Maar dan lachte hij en verzekerde me dat hij toch echt hetero was.

Tot die zaterdagavond, nu bijna tien jaar geleden. Het was het einde van de zomervakantie. We zaten met het hele gezin in een restaurant en het was behoorlijk ongezellig. Dat kwam door mijn oudste zoon. Normaal gesproken het zonnetje in huis, maar dit keer met een humeur om op te schieten. En als Oudste de pest in heeft, dan zit hem iets dwars. Daar kun je vergif op in nemen.

’Ik ben homo’

Woedend (de aanleiding was het al dan niet nog bakken van een appeltaart midden in de nacht, wat ik geen goed idee vond en hij wel) stormde hij naar buiten. Het was een beetje een gênante vertoning met een stoel die kletterend omviel en geschokte blikken van de mensen om ons heen. Ik ging hem zoeken, maar kon hem nergens meer vinden. Eenmaal thuis kregen Lief en ik tegelijkertijd een sms’je: ’Mam, pap, so you know. Ik ben homo’. ’Prima,’ sms’te Lief terug, ’kom je dan nu naar huis?’

Het zou politiek correct zijn om nu te schrijven dat ik helemaal niet in shock was. Maar dat is niet waar. Er was net die week een homokoppel weggepest in Utrecht. En in de krant had ik gelezen dat homoseksuelen weer steeds vaker in elkaar werden geslagen. Dat mijn zoon op jongens viel, was niet mijn probleem. Dat er op zijn levenspad misschien wat meer obstakels zouden liggen wel.

Wat dat betreft, lieve mama van nu met een kind in de kast, is er helaas nog maar heel weinig veranderd. Iedere week is er wel weer een nieuwsbericht over twee mannen die letterlijk moeten vechten voor hun liefde. Mijn zoon en zijn partner lopen op straat zelden hand in hand. Want waar mijn dochter en haar vriendje vertederende blikken krijgen van voorbijgangers die geroerd zijn door al die prille liefde, krijgen hij en hij vooral afkeurend gesnuif. Je zou er bijna de Dam voor opgaan met z’n allen...

Huilen

Hij moest zelf vreselijk huilen, de avond dat hij uit de kast kwam. Dat was nog het ergste. Mijn grote, mooie kind dat zo verschrikkelijk verdrietig was omdat hij was wie hij was. ’Waarom dan?’, vroegen we, ’waarom moet je zo huilen?’ Omdat hij zo graag ’normaal’ wilde zijn, zei hij. ’Ik wil als ieder ander zijn. Gewoon. Ik wil later een vrouw en kinderen. Ik wil dit niet zijn.’

Ik kon daar weinig op zeggen. Ja, ik mompelde iets over dat je ook kinderen kunt adopteren en zo. Had ik toen maar geweten wat ik nu weet. Dan had ik hem kunnen vertellen dat hij helemaal niet ’anders’ is, maar doodnormaal. Net zo normaal als iedere andere jongen van 21. Zijn ogen zijn nog even blauw als voor hij uit de kast kwam, zijn lach is nog even innemend. Hij kan nog net zo hard zijn mening doordrammen als vóór die avond tien jaar geleden. Zijn verliefdheden zijn even oprecht als die van zijn heteroseksuele zus, zijn onzekerheid of die liefde wederzijds is, zit net zo diep. En als zijn hart wordt gebroken, zijn zijn tranen even bitter.

Obstakels

Natuurlijk waren er die obstakels op zijn weg: vind ik hem wel ooit, die liefde van mijn leven? En waar is hij dan? Maar dat zijn precies dezelfde obstakels als zijn zus tegenkwam op haar zoektocht naar de ware. En uiteindelijk vond hij hem; de ideale schoonzoon. Hij kwam er zomaar mee thuis en ik zou deze zachtaardige jongen voor geen enkel meisje willen inruilen.

Dus, lieve mama van een homoseksueel kind dat misschien binnenkort gaat vertellen dat hij of zij nooit zal thuiskomen met iemand van het andere geslacht, wees niet bang voor wat er komen gaat. Jouw kind blijft gewoon jouw kind. Zijn of haar seksuele geaardheid is volledig ondergeschikt aan de mens die hij of zij verder is. Houd dat kind in je armen en zeg dat het allemaal goed komt. Want dat is zo. En dat heeft het even nodig; de wetenschap dat jij onvoorwaardelijk van hem houdt en dat hij/zij als mens op geen enkele manier minder waardevol is geworden.