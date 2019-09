„Mijn vriend is zo bezitterig”

Lieve Sabine,

Mijn vriend is enorm bezitterig. Hij controleert mijn telefoon en vindt het niet fijn als ik alleen met mijn vriendinnen op stap ga. Ik ben 29 en mijn vriend is 34 en we hebben nu drie jaar verkering. Ik houd zielsveel van hem en wil dat het leuk blijft tussen ons maar als ik mijn eigen plannetje trek dan hebben we snel ruzie. Want ga ik namelijk toch met mijn vriendin een hapje eten dan is het huis te klein. Ik verzin naar mijn vriendinnen regelmatig smoezen om dan maar niet mee te gaan, maar eigenlijk vind ik het heel vervelend dat hij zo is. Laatst had ik, toen ik op zaterdag met een andere vriendin ging winkelen, expres mijn telefoon thuisgelaten. Dus toen hij mij na een uurtje al ging bellen om te vragen wat we aan het doen waren, kon hij me niet bereiken. Nou, hij ging uit zijn plaat. Nogmaals, ik wil niet bij hem weg want als we gewoon samenzijn is het heel gezellig en genieten we van elkaar. Ik hoop eigenlijk dat hij er overheen groeit of zo, want ik wil het alleen op pad gaan niet helemaal opgeven. Wat kan ik het beste doen?

Sabine: „Als jij het toelaat zal zijn drang om jou te controleren en te bepalen wat jij doet, steeds heftiger worden. Dat gedrag ontstaat natuurlijk uit zijn onzekerheid en angsten. En ik vrees dat dat zal verergeren en dat dat weer zijn weerslag zal hebben op jullie relatie. Je kunt hem misschien vertellen dat hij beter kan veranderen want anders zal hij je verliezen. Het zou zo jammer zijn als jouw zelfvertrouwen naar de haaien gaat door zijn gedrag. Als jij heel graag bij hem blijft, dan moet er echt iets veranderen. Ik wens je heel veel succes!”

