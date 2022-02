’’Hé, je ziet er leuk’ uit is iets anders dan ’pssst schatje, lekkere tieten’’

Van de week ving ik een groepsgesprek op waarvan ik er de afgelopen weken meerdere voorbij heb horen (en zien) komen. De man die aan het woord was had de avond ervoor een mooie vrouw zien lopen op de tofste sneakers die hij in tijden had gezien. Maar haar complimenteren met haar looks of haar sneakers durfde hij niet - bang dat het grensoverschrijdend zou zijn. Een andere man in de groep keek hem aan met een meewarige blik en schudde zijn hoofd: ‘Wat een gezeik man, we kunnen ook niks meer zeggen.’

Terwijl ik met mijn ogen rolde - mijn gezicht doet dat soort dingen zonder dat ik er controle over heb - nam de enige vrouw in de groep het woord. Ik hoopte dat zij haar overduidelijk verwarde gesprekspartners het verschil tussen een normaal compliment en vies, hijgerig gedrag zou uitleggen. Maar in plaats daarvan deed ze er nog een schepje bovenop. Ze snapte wel dat haar vrienden niets meer durfden te zeggen.

Volgens haar moesten vrouwen niet zo zeiken, hadden de meiden die hun verhaal deden bij Tim Hofman er zelf ook vast iets aan gehad en waren mannen nu eenmaal jagers die hun natuurlijke driften moeilijk onder controle konden houden. Daar kon je over zeuren, maar je kon er ook gewoon mee leren dealen. Net voordat ik hoofdpijn kreeg van het onafgebroken oogrollen wat dit bullshit-betoog veroorzaakte, sloot ze haar spreekbeurt af met iets waarin ik me wél kon vinden: “Complimentjes vinden we toch allemaal leuk?”

Daar sloeg ze de spijker op de kop. Complimentjes vinden we inderdaad leuk. Complimentjes. Maar ‘leuk’ is iets anders dan ‘lekker’, ‘mooi’ is iets anders dan ‘geil’ en een berichtje waarin je aangeeft geïnteresseerd te zijn, is iets anders dan een ongevraagde dickpic. Ik sta er versteld van dat we dit überhaupt nog moeten uitleggen. Oprechte complimentjes zijn het probleem niet, gedrag dat we met z’n allen normaal zijn gaan vinden, maar wat dat helemaal niet is, is dat wel.

Worden nageroepen of achtervolgd en voor ‘hoer’ uitgemaakt worden als je niet reageert, is het probleem. Een ongevraagde hand op je billen of tussen je benen tijdens het uitgaan, is het probleem. Het ‘voor wat, hoort wat’-principe, is het probleem. Na tien keer ‘nee’ te hebben gezegd uiteindelijk toch maar ‘ja’ zeggen omdat je er dan vanaf bent, is het probleem. Halverwege de seks willen afhaken maar de situatie te bedreigend vinden om dit te doen en het daarom maar over je heen laten komen, is het probleem.

Laten we dus alsjeblieft niet gaan doen alsof er ‘niets meer kan’. Want er kan een hele hoop. Als je tegen je collega zegt dat ze er leuk uitziet, trekt ze heus niet bij HR aan de bel. En als je een vrouw op straat complimenteert met haar sneakers, rent ze echt niet gillend weg. En iedereen die een béétje logisch kan nadenken, ziet het verschil tussen ‘Hey, je ziet er leuk uit’ en ‘Pssst schatje, lekkere tieten’. Althans, dat hoop ik. En als je het verschil niet weet tussen flirten en je ranzig gedragen, dan kun je het misschien maar beter laten.