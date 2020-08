Catherine blikt terug op 6 jaar dagelijks een talkshow maken

Catherine Keyl Ⓒ Eigen beeld

Het is velen niet ontgaan: op tv is een nieuwe 5 Uur Show te zien waarin ook voormalig boegbeeld Catherine Keyl opdook. Een iconisch programma, vindt ze. Maar als je in haar hart kijkt, bewaart ze nóg betere herinneringen aan haar eigen talkshow Catherine, die van 1995 tot 2001 liep.