Laat jij je opnieuw vaccineren?

Het kabinet heeft de nieuwe vaccinatieronde aangekondigd naar aanleiding van een advies van het Outbreak Management Team Vaccinaties (OMT). Door mensen voor een derde of vierde keer te prikken, hoopt het OMT te voorkomen dat de zorg opnieuw overbelast raakt en dat klachten bij een eventuele besmetting beperkt blijven.

Zestigplussers zijn inmiddels al uitgenodigd voor de herhaalprik. Hierna komen mensen met een hoger risico op ernstige klachten en zorgpersoneel. De GGD schat in dat het vanaf half september 700.000 keer per week kan gaan prikken. Wel of geen inenting? Daar hebben alle Nederlanders vrije keuze in. Anders dan bij de vorige prikrondes zijn er geen consequenties aan verbonden als je dit keer niet laat vaccineren.

Aangepaste vaccins

Voor deze nieuwe prikronde wil het kabinet aangepaste vaccins van Pfizer en Moderna gebruiken. Deze vaccins zouden ons namelijk beter kunnen beschermen tegen de omnikronvariant. De omnikronvariant komt sinds begin 2022 het meest voor in ons land. Deze aangepaste vaccins moeten wel nog goedgekeurd worden door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA). De verwachting is dat de vaccins begin september goedgekeurd worden door de EMA, en dat deze daarna ingezet zullen worden. Het Verenigd Koninkrijk heeft het aangepaste Moderna-vaccin al goedgekeurd voor gebruik. Wanneer per half september de aangepaste vaccins nog niet beschikbaar zullen zijn, zal het OMT met een ander advies komen voor de aanpak van de najaarscampagne.

Reactie

Caroline geeft aan in september de herhaalprik te willen halen.

Ondanks dat Esther al twee keer gevaccineerd is, zegt zij toch de herhaalprik niet te willen halen.

