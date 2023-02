De vechtscheiding deel 161: ’Jij laat je echt in de maling nemen, meisje’

„Mijn allerliefste moeder…!” „Dag schat, wat ben jij vrolijk.” „Klopt. Mijn onderzoeksvoorstel is goedgekeurd.” „Je onderzoek over het gebruik van telefoons?” „Nee. Het stamboomonderzoek. Ik moet het wel wat uitbreiden met een talentenstamboom en …” „Wat jammer dat je nou weer voor de makkelijkste weg hebt gekozen”, onderbreek ik hem. „Het onderzoek over telefoongebruik gaat veel dieper en vergt veel meer creativiteit. Ik denk dat het veel beter staat op je CV.” „Mijn CV?”, schampert Storm. „Ik denk echt niet dat het als fietskoerier uitmaakt welk project ik heb gedaan.” „Misschien wel als je echt gaat solliciteren”, werp ik tegen. Storm lacht uitbundig. „Dat komt wel goed.” Hij staat op. „Ik ga even wat haren uit hoofden trekken”, zegt hij lachend: „Tot later.” Ik krijg een kus en weg is hij.

Thuiswerken

Wat nu? Moet ik hiertegen vechten of is meebewegen beter? Het leven is momenteel ingewikkeld. Bas heeft mij verraden: door hem is een naaktfoto van mij bij Sara terecht gekomen. Eigenlijk weet ik nog steeds niet hoe dat is gebeurd. Ik heb Bas niet de kans gegeven om het uit te leggen, want ik heb hem weggestuurd. Hij zit in een hotel in de stad. Ondertussen ben ik het project voor Bas’ makelaarskantoor aan het afronden. Dat doe ik vanuit huis omdat ik vanwege de foto niet meer op kantoor wil werken. En de tweeling doet examen en daar helpt de onrustige thuissituatie niet bij. Ik besluit een sessie af te spreken bij een boomcoach. Dat geeft vast meer inzicht en rust.

Onderbroken

Met veel gezucht komt Lente binnen: „Dag liefje, hoe gaat het?” Lente kijkt me aan, trekt haar wenkbrauwen op en zegt: „Wat denk jezelf?” „Toe nou liefje, ik wil gewoon even weten hoe je je voelt en hoe ik je kan helpen.” „Je kunt me helpen door niet zo veel te praten en even goed naar jezelf te kijken.” „Hoe bedoel je dat?” „Je beweerde nog geen half jaar geleden dat het leven vanzelf weer mooi ging worden als wij elkaar maar vertrouwden: vertrouwen is key… en kijk nou: papa is weer weg.” „Dat heeft daar niets mee te maken. We hebben nu….” Maar Lente onderbreekt me. „Waar het mee te maken heeft, maakt niet uit. Het effect is hetzelfde, toch?” Tegen zoveel logica kan ik niet op. Toch probeer ik het. „Lieverd, papa heeft iets naars gedaan en daarom wil ik hem even niet in huis.” „Lieverd”, antwoordt Lente „het maakt mij allemaal niet uit wat je nu te vertellen hebt. Een paar maanden geleden beweerden jullie bij hoog en laag dat jullie heel succesvol weer bij elkaar hoorden. Niet dus.” Ze stopt demonstratief haar airpods in haar oren en gaat weg.

Project België

De presentatie van ons België-project is in kannen en kruiken. Ik heb alle gegevens die we hebben verzameld in overzichtelijke infografics gegoten. Ik stuur de presentatie op naar Bas en vraag hem om feedback. „Neem mij back”, antwoordt hij. Ik negeer het. Na een half uurtje appt hij weer. „Wil jij het presenteren?” Ik denk even na. Is het niet beter als iemand van het bedrijf zelf de presentatie doet? Uiteindelijk ben ik maar een externe. Van de andere kant is het misschien juist goed om te doen. De geldschieters zitten ook in andere bedrijven. Als ik me bij hen goed weet te presenteren is dat een goede PR. Misschien rol ik zo wel naar een volgende klus. Dus ik stem toe.

Onschuld

Halverwege de presentatie weet ik precies waarom Bas niet zelf wilde presenteren. De geldschieters zitten duidelijk niet te wachten op dit project. Het past niet bij hun bedrijf en daarbij willen ze geen risico’s lopen. Ik probeer de presentatie zo snel mogelijk af te ronden. „We willen even samen overleggen.” zegt de voorzitter na afloop. „Uiteraard.” Ik werp een vernietigende blik op Bas. Die kijkt onschuldig terug. De slang.

Boos

Een uur later bel ik onze mensen in Brussel om te vertellen dat het project niet doorgaat. Onze Belgische gastvrouw begrijpt het wel. Haar mannelijke partner niet. Hij tiert en laat mij keer op keer het verhaal weer vertellen. ’Waarom heb ik dit niet gezegd, waarom heb ik daar niet aan gedacht?’ Ik probeer hem uit te leggen dat het niet zo simpel is, maar daar wil hij niet naar luisteren. „En wat deed die man van jou dan? Waarom heeft hij niet gepresenteerd?” Ik probeer zo diplomatiek mogelijk te zeggen dat Bas zich op de vlakte hield. Dat kalmeert hem niet, sterker nog, hij wordt hierdoor nog bozer: „En dat terwijl ik wel alles heb gedaan om het die Bas naar de zin te maken. Ik heb hem zelfs meegenomen naar het bordeel.” „Voor een drankje”, sus ik. „Voor een drankje? Jij laat je echt in de maling nemen, meisje. Natuurlijk was het niet alleen een drankje. Bas heeft daar gewoon liggen wippen…..”

Meer VROUW

