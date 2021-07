Daghoroscoop 8 juli - Bedenk een list, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Saturnus, de planeet die min of meer je liefdesleven bepaalt, zendt voor dit jaar diverse boodschappen uit. Seksuele kracht speelt een vrij belangrijke rol; dat is normaal, maar je moet beseffen dat je daarop geen langdurige relatie kunt bouwen. De kosmos voorziet dan ook geen huwelijk.

RAM

Pas op; het risico is levensgroot dat je alleen datgene ziet wat je wilt zien. Bedrog of een verkeerde voorstelling van zaken behoort tot de mogelijkheden, zeker als het om geld of romantiek gaat. Shoppers kunnen beter thuis blijven.

STIER

Een vaardigheid of gewoonte die je in je jeugd hebt ontwikkeld, kan goed van pas komen. Ouderwetse hulpmiddelen of methodes kunnen effectiever blijken dan moderne machines. Je beseft dat je een uniek talent hebt geërfd.

TWEELINGEN

Je kunt een helder idee hebben voor een beter beheer van je geld. Er is echter geen noodzaak dat meteen te ontwikkelen. Analyseer het concept een paar dagen. De strategie kan zeker geen kwaad, maar je kunt foutjes ontdekken.

KREEFT

Als je je kaarten goed speelt, staat Vrouwe Fortuna achter je. Zorg dat je weet wat je wilt en wat er van je wordt verwacht. Op romantisch gebied kun je met sterke concurrentie te maken krijgen. Ben je bereid dit spel mee te spelen?

LEEUW

Houd de kaarten dicht tegen de borst; dat is de verstandigste strategie als je met concurrentie te maken hebt, streeft naar promotie of vecht voor een groter verkoopaandeel. Onverwacht toeslaan is een geschikte tactiek, bedenk een list.

MAAGD

Besteed ernstige aandacht aan gedachten die erop wijzen dat bepaalde verwachtingen minder voor de hand liggen dan je hoopt. Plannen die doordacht lijken, kunnen in het geheim worden tegengewerkt. Informeer wat je rechten zijn.

WEEGSCHAAL

Geef een nieuwe werktechniek een kans als je je werk daardoor sneller kunt doen. Laat je helpen; je hoeft niet alles in je eentje te doen. Een uitwisseling binnen een groep kan inzicht verschaffen omtrent vage kennissen.

SCHORPIOEN

Het kan een moeizame ochtend worden doordat iets je nogal bezighoudt. Probeer objectief te blijven. Een prima dag om vakantieplannen te maken; hoe korter de reisduur naar je bestemming, des te meer komt je tot rust.

BOOGSCHUTTER

Als je recent van baan bent veranderd, is het zinvol je ervan te overtuigen dat je pensioenvoorziening in orde is. Als je partner en jij beiden werken, kan jullie gezamenlijk inkomen je in staat stellen meer hulp aan te trekken.

STEENBOK

Diplomatie is niet je sterkste kant, maar vandaag kun je anderen van je standpunt overtuigen zonder tegen schenen te trappen. Je geest en gevoel werken blijmoedig samen, waardoor je plezierige uren met beminden kunt doorbrengen.

WATERMAN

Doe de komende dagen je best om helder te blijven denken en laat je niet verleiden om belangrijke beslissingen te nemen. Wat correct lijkt, is dat waarschijnlijk niet. Vrijgezellen moeten oppassen voor een te rooskleurig scenario.

VISSEN

Je kunt verward en vergeetachtig zijn. Maak notities als je een lezing moet houden of presentatie moet doen, zodat je geen relevante zaken overslaat. Je kunt de verkeerde indruk hebben, dat je alles wat je doet, goed doet.

