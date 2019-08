Meelopen op de jongerencamping: Eigenlijk mag hier alles

“Ha jongens, hoe gaat het hier? Hebben jullie lekker geslapen?” Gert-Jan de Bree (33) geeft een ruk aan het stuur van zijn golfkarretje en rijdt het veldje van een groepje jongeren op.

Op campingstoeltjes voor hun tent staren zij een beetje glazig voor zich uit. Hoewel het al na drieën ’s middags is, zijn ze net wakker.

‘Ontbijten’ in de middag

Van verschillende kanten klinkt gemompel. De gasten van Duin & Strand in Renesse kijken er niet van op dat mede-eigenaar Gert, met mij in zijn kielzog, bij het ‘ontbijt’ komt binnenvallen; het hoort er blijkbaar bij.

De jongens hebben het koud, het is al twee dagen bewolkt en niet warmer dan 19 graden. Wanneer ik vraag wat hun plannen voor vandaag zijn, antwoorden ze dat ze dat echt nog niet weten. “Ruimen jullie dat zo nog even op?” Gert wijst naar wat afval en lege blikjes naast een grote vuilniszak. “Is goed,” klinkt het in koor.

“Eigenlijk horen ze het de avond van tevoren al op te ruimen,” legt Gert uit wanneer we weer in de golfkar springen. “De zeemeeuwen prikken de zakken ’s morgens open, op zoek naar voedsel. Wanneer de jongeren tegen het middaguur opstaan en hun tent uitkomen, is het vaak een slagveld met afvalresten.”

Dennis van Doorn

Meer dan alleen feesten

Bij de receptie ontmoeten we Gerard Cobussen (65), eigenaar en tevens de schoonvader van Gert. Gerards dochter Inge en Gert leerden elkaar 15 jaar geleden tijdens een vakantie op Duin & Strand kennen. Inmiddels hebben ze twee jonge kinderen.

In het hoogseizoen werken er ongeveer 25 man op de camping, behalve studenten en stagiaires ook een hoop familieleden. Met een groep vakantiewerkers help ik deze middag mee flyeren.

Om de jongeren een leuke vakantie te geven die meer inhoudt dan alleen feesten en uitslapen, organiseert Duin & Strand sportactiviteiten.

Samen met Luca (20) en Joya (18), ga ik met een stapeltje flyers de tenten langs om mensen te paaien voor het voetbaltoernooi van 19.00 uur. Gerard waarschuwt: “Erg enthousiast zul je ze niet krijgen, vrees ik.”

Flink aanpoten

De Brabanders zijn inderdaad niet makkelijk over te halen voor een potje voetbal. De meesten zijn moe of hebben honger. Een paar besluiten met de auto naar attractiepark Duinrell te rijden. De avond daarvoor is het laat geworden in campingdiscotheek de Schuur.

Gerard: “Gert en ik houden tot sluitingstijd een oogje in het zeil, ’s nachts ruimen we met zijn allen op en maken nog een laatste rondje over de camping. Na het feesten gaan de jongeren bij warm weer massaal naar het strand om nog te ‘chillen’. Soms zitten ze voor hun tent zakken chips naar binnen te werken. ‘Kom op jongens,’ zeg ik dan. ‘Ga nou lekker slapen, morgen moet je weer present zijn’.”

In de zomermaanden gaan de campingbazen om half zes naar bed. Ze slapen uit tot een uur of twaalf en werken dan van twee uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds. Tot negen uur doen ze een dutje voordat het avondprogramma weer begint. Gert: “De zomermaanden zijn het leukst, maar het is flink aanpoten.”

Pubers met een ‘medisch probleempje’

Gerard en Gert vinden het belangrijk dat ze alle jongeren van naam en gezicht kennen. Introducés zijn prima maar mogen niet blijven slapen. “Degene die ze uitnodigt, draagt verantwoordelijkheid voor die persoon. Jongeren nemen die ook; ze vertonen ander gedrag als ze ergens voor langere tijd zijn.”

Gert: “Pubers zijn leuk omdat ze alles voor het eerst doen. Ze willen alles zelf kunnen, maar komen er op zo’n eerste vakantie zonder ouders achter dat ze veel dingen nog niet weten.”

Bijvoorbeeld als het om seks gaat. Gerard: “Regelmatig komt er zo’n ventje naar me toe met een ‘medisch probleempje’. Ik kan ze natuurlijk niet helpen; ze moeten naar de dokter. Dat vertel ik ze dan ook. Goed om te zien dat ze toch eerst een volwassene opzoeken.”

Net een dorp

De camping is net een dorp: voorzien van een snackbar, winkeltje, wasserij en een bar. Hoewel het nog rustig is, zitten er toch al wat jongeren aan de lange ronde bar. De tap werkt heel makkelijk, begrijp ik wanneer ik wegwijs word gemaakt.

Mijn tapkunsten zijn niet om over naar huis te schrijven. Uiteindelijk probeer ik drie biertjes in glazen te krijgen. Alles gaat over de rand en de schuimlaag is enorm.

“Geeft niet, hoor,” zegt een jongen en hij schuift twee muntjes naar me toe. “Doe er nog maar zo eentje.” Hij heeft een bandje om zijn pols dat aangeeft dat hij minstens 18 jaar is en zodoende alcohol mag worden geschonken.

Dennis van Doorn

Lange lijst regels

Voordat jongeren de camping op mogen, moeten ze een lange lijst regels ondertekenen. Er zijn vaste tijden waar ze zich aan moeten houden en sterke drank meenemen is ten strengste verboden.

Gerard en Gert hanteren een nultolerantiebeleid. “Als er een overtreding wordt begaan, bellen we de ouders om te overleggen. Natuurlijk hebben de jongeren streken, maar dat lossen we op met een indringend gesprek en eventueel corvee. En anders moeten ze maar vertrekken.”

Soms gaat het mis, zoals van de week. Gerard: “Een jonge gast, ontzettend netjes. Hij sprak ons aan met ‘meneer’ en keek ons aan terwijl hij ons de hand schudde. Maar hij was opdringerig naar de meiden toe en na een waarschuwing en een goed gesprek beging hij nogmaals een fout. Zijn moeder heeft hem vanmorgen opgehaald.”

Streng? Welnee

Op het veld spreek ik Bente (16) en Loes (17) uit Sterksel (Noord-Brabant) die zich op de avond voorbereiden. Streng vinden ze de camping helemaal niet. “Eigenlijk mag hier alles,” zegt Loes terwijl ze een stijltang langs de haren van haar vriendin haalt.

Wanneer ze horen dat er gisteren iemand is uitgezet, schrikken ze: “Wij hebben helemaal geen last gehad van vervelende jongens, iedereen is hier hartstikke vriendelijk.”

Gerard Cobussen, oorspronkelijk belastingadviseur, is al 14 jaar eigenaar van de camping. Elke zomer maakt hij de lijst van regels weer iets langer. Zo mogen de vakantiegangers sinds vorig jaar geen eigen matrassen en of banken meer meenemen.

Gerard: “Na zo’n week heeft een bankstel in de regen gestaan en heeft Jan en alleman erop gezeten. Dat wordt dan in de container gegooid. Aan dat soort afvalverwerking kunnen we niet beginnen. Soms worden we gebeld door ouders die hun dure campingsets kwijt zijn.”

“Elke keer vinden de jongeren weer iets nieuws uit. Nu zien we overal slagroomspuiten, voor lachgas. Sinds vorig jaar hebben we dat verboden. Ook roken ze allemaal. Ik begrijp er niets van. Landelijk rookt 24% van de mensen, hier lijkt dat wel 100%.”

Na een week helemaal op

De leeftijdslimiet voor gasten is 20 jaar, want de leiding wil de jonkies ook beschermen. Gert: “Want wat moet een 21-jarige met feestende 16-jarigen? Ze hebben hier toch vaak hun eerste seksuele ervaring.

Er bellen weleens mannetjes die voor twee weken willen boeken, maar dat raden we af. Na een week zijn ze mentaal en fysiek helemaal op. Voornamelijk vanwege het slaaptekort.”

Tegen zevenen lopen we langs de tenten en ruiken we hier en daar gegrild vlees. Op het voetbalveldje loopt het aardig vol met jongens en meiden in sportkleding.

Ook een groepje Duitse gasten heeft besloten mee te doen. Ze staan buiten de hekken een sigaretje te roken. Vakantiekracht Joya blaast op haar fluitje: “Kommen Sie?”

Dennis van Doorn

De jongeren hebben er zin in. “Laten we één ding afspreken,” zegt een fanatieke jongen met rood tenue tegen zijn teammaten. “Wat er ook gebeurt, de Duitsers mogen niet winnen.”

Het flyeren heeft gewerkt en zo’n 50 man gooit hun overgebleven energie in de voetbalwedstrijd. Luca en Joya staan langs de lijn en houden de score bij. En Gerard? Hij sluit nog even de ogen. Hij heeft immers nog een lange avond én nacht voor de boeg.

Tekst: Eva van Lenteren

Tekst: Eva van Lenteren