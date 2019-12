Zo raak je de overtollige kerstkilo’s kwijt

Cardiologe Janneke Wittekoek begrijpt dat afvallen geen prioriteit heeft tijdens de drukke feestdagen. Toch kan het best confronterend zijn als je ziet hoeveel je binnenkrijgt tijdens zo’n kerstdiner.

Volgens het lijstje ’herstel dinerschade’ van Wittekoek moet je na het kerstdiner ruim 20 kilometer hardlopen, wil je de dinerschade herstellen. Drie stukjes stokbrood staan gelijk aan 2,2 kilometer hardlopen, maar volgens Wittekoek zijn die paar sneetjes niet het echte probleem. „Als dat het enige is dat je eet, valt het natuurlijk reuze mee.”

Boosdoeners

Alleen blijft het vaak niet bij die paar broodjes kruidenboter. „Wanneer je niet te veel wilt aankomen, kun je het beste geen hele tennisbal aan aardappelpuree naar binnen werken. Probeer de koolhydraten te ontwijken. Alcohol is ook een grote boosdoener waar veel mensen geen rekening mee houden. Het is dus handig om dit in je achterhoofd te houden tijdens de jaarwisseling.”

„Je valt het snelste af door gewoon niet te veel te eten, maar voor veel mensen komt dit advies natuurlijk te laat.” De grootste schade is de afgelopen dagen al aangericht. „Het is voor deze mensen eigenlijk heel simpel. Wanneer je wilt afvallen moet je meer bewegen.”

Balans

Toch heeft Janneke nog een praktisch advies voor tijdens de jaarwisseling. „Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je ontbijt te vervangen door één oliebol. Als je op deze manier de balans zoekt, kom je echt niet zoveel aan.”

Te veel eten en alcohol is volgens de cardiologe niet alleen slecht voor de lijn. „Tijdens de feestdagen wordt er meer en vetrijk gegeten. Soms zelfs buitensporig veel. De inname van meer verzadigde vetten, zout en alcohol zijn ook een extra belasting aan het hart. Een vette maaltijd heeft een direct ongunstig effect op de binnenbekleding van de kransslagaderen. Te veel alcohol en zout is bloeddrukverhoging. Alcohol kan ook een aanleiding zijn tot ritmestoornissen.”

Het advies is dus duidelijk. Gezond en slank 2020 in? Neem dan één in plaats van vijf oliebollen en probeer een beetje te bewegen, dan ben je die paar kilo zo weer kwijt!

