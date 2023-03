’Mijn dochter (16) heeft met haar gymleraar (24) gezoend’

„Mijn dochter is 16 en ze heeft met haar gymleraar van 24 gezoend”, schrijft Alexandra. „Ze vertelde erover in geuren en kleuren en ik heb zelfs het idee dat ze zich een beetje vereerd voelt. Ze appen nu regelmatig en ze vindt het maar wat spannend dat ze in de gymles haar gezicht in de plooi moet houden.”

„Ik ben blij dat ze het in elk geval niet geheim houdt, maar verder walg ik van de situatie. Wie denkt die jongen wel niet dat hij is? Dit is illegaal, of ben ik nou gek? Ik ben tegenover mijn dochter nog mild geweest omdat ik haar niet wil kwetsen, maar ondertussen voorzie ik problemen. Wat moet ik doen?”

Natuurlijk gedrag

Opvoedkundige Marina van der Wal kijkt totaal niet op van het verhaal van Alexandra: „Dit is niet raar, vreemd of vies; dit is natuurlijk gedrag dat heel normaal is voor jongens en meisjes van deze leeftijd. Ze zijn 16 en 24, staan midden in het leven en de hormonen vliegen alle kanten op. Dan word je makkelijk verliefd. Het is in dit geval op school gebeurd, maar ze hadden elkaar net zo goed in een café kunnen ontmoeten.”

Machtsverhouding

Maar dát het op school gebeurd is, vormt zoals Alexandra zelf al zegt een probleem. „Het mag inderdaad niet”, zegt Van der Wal. „Er is hier sprake van een machtsverhouding. Hij is docent, staat in de hiërarchie hoger dan dit meisje en mag geen relatie met haar aangaan zolang hij op haar school werkt. Het is dan ook zijn verantwoordelijkheid om stappen te ondernemen. Als hij slim is en problemen wil voorkomen, stapt hij zelf naar de directie om te vertellen dat dit speelt. De tweede stap is dan dat hij een andere school zoekt als werkgever, of in elk geval de klas van dit meisje geen les meer geeft. Dat is de koninklijke weg. Doet hij dat niet, dan loopt hij kans ontslagen te worden en dan kan daar nog een heel vervelende juridische staart aan vastzitten.”

Onvoldoende begeleiding

Van der Wal vindt dat jonge docenten te weinig worden ingelicht over dit soort ’risico’s van het vak’. „We willen graag jonge docenten voor de klas, en ze zijn ook enorm waardevol, maar daar hoort mijns inziens ook de juiste begeleiding bij. Dat is hier niet gebeurd, maar ik denk dat deze moeder alsnog een rol van betekenis kan spelen. Waarom nodig je deze jongen niet eens thuis uit, om samen met je dochter om de tafel te gaan en in gesprek gaan over de opties?”

Ondergronds

„Als je je dochter echt wilt respecteren en begaan bent met de situatie, sta je open voor gesprek en brand je hun verlangens niet af. Brand je de gevoelens van je dochter af, dan brand je haar af. Dan krijg je vroeg of laat te maken met een loyaliteitsconflict waarin ze geneigd zal zijn de kant van haar leraar te kiezen en gaat ze ondergronds. Dat heeft niet alleen effect op deze situatie, maar ook op de vertrouwensrelatie tussen jou en je kind. Dat is echt het laatste wat je wil.”

Carrière voorbij

„Verliefde pubers zijn niet voor rede vatbaar en de langetermijnplanning van dit meisje van 16 reikt niet verder dan de volgende pauze. Ze is nog niet in staat om de gevolgen op de langere termijn te overzien, dus daar heeft zij – en deze gymleraar duidelijk ook – hulp bij nodig. Als hij in de problemen komt, en dat gebeurt sneller dan ze waarschijnlijk verwachten, is zijn carrière in het onderwijs voorbij. Dat wil je waarschijnlijk niet voor hem, maar ook je dochter van 16 zal het niet koud laten als dat gebeurt.”

Samen naar directie

Als de leraar in kwestie het lastig vindt om zelf naar de directie te stappen, kun je ervoor kiezen om dat samen te doen. „Jullie als ouders, samen met jullie dochter en de leraar. Als jullie samen te goeder trouw verschijnen, kunnen jullie samen naar een oplossing zoeken. Waak voor de gedachte ’deze smeerpijp zit aan mijn dochter’. Realiseer je dat je dochter dit heel bewust is aangegaan en dat niemand schuld heeft. Het hoort bij de leeftijd. Natuurlijk: er moet iets gebeuren omdat dit op deze manier zo niet kan doorgaan, maar pak dat wel evenwichtig en zonder oordeel aan.”

