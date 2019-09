’Op de weegschaal? Dan maar niet naar Milaan!’

Een nieuwe oplossing voor een beter milieu is in het leven geroepen: iedereen voor het vliegen op de weegschaal zetten. Hierdoor kan beter berekend worden hoeveel brandstof er nodig is en dit is weer gunstiger voor het milieu. Een idee dat is voortgekomen uit een samenwerking van de TU Delft met de UvA.

Vandaag is het experiment toegepast op vijf vluchten vanaf Eindhoven Airport. En - er is hoop - deelname is vrijwillig. Of we voortaan altijd rekening moeten houden met zo’n ’gewichtig begin’ van de vakantie is dus nog onduidelijk. Laat jij deze vluchten voortaan helemaal links liggen? Praat mee!

