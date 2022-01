Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Sanne (21) zat als kind in de gesloten jeugdzorg: ’Ik kreeg handboeien om’

Door Roos Mensink

„Deze week is emotioneel voor ons als ervaringsdeskundigen. Ik ben continu met mijn trauma’s bezig” Ⓒ Eigen beeld

Afgezonderd van de wereld, geen toegang tot je spullen en opgesloten worden in een isoleercel: Sanne (21) heeft 2,5 jaar doorgebracht in de gesloten jeugdzorg. En dat was zacht gezegd geen pretje. „Er werd tegen mij gezegd dat dit het eindstation was.” In de week van Het Vergeten Kind wordt actie gevoerd om de gesloten jeugdzorg af te schaffen.