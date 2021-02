Gescheiden door corona: ’Ik ben oververmoeid’

In 2019 kreeg ik een relatie met de liefde van mijn leven, een Amerikaan genaamd Kevin. Ik ontmoette hem tijdens mijn stage in New York en vanaf dat moment spendeerden we elke dag samen. Al snel wist ik: dit is mijn prins op het witte paard, met hem wil ik trouwen. In februari 2020 moest ik hem helaas achterlaten in de Verenigde Staten, aangezien mijn stage afgerond was. Nog geen twee weken later gingen de grenzen van beide landen dicht.

#LoveIsEssential

Wanneer we elkaar weer zouden zien, bleef een onbeantwoorde vraag. Niemand besteedde aandacht aan ongetrouwde langeafstandsrelaties, want daar lag de prioriteit niet. Begrijpelijk, de crisis is veel groter dan dat. Het feit dat wij vergeten werden, deed wel veel pijn. In juli 2020 kon ik het niet meer aanzien en startte ik de actie #LoveIsEssential Nederland, onder het motto Als het niet zo gaat zoals je wil, dan moet je het zelf maar veranderen. Na veel en hard werken, met interviews, media-aandacht en contact met de overheid maakte minister Grapperhaus voor ons een uitzondering op het inreisverbod, zodat wij onze geliefden eindelijk weer in de armen konden sluiten. Zeven maanden na het starten van de groep #LoveIsEssential is deze uitgegroeid tot bijna 700 leden.

Verloofd

Ondertussen hebben Kevin en ik ons verloofd en is de visumprocedure gestart, zodat ik naar de VS kan verhuizen. Ik kijk uit naar onze toekomst. Gelukkig hebben wij inmiddels gebruik kunnen maken van de uitzondering: in december is Kevin naar Nederland gekomen om samen een echte Hollandse kerst te vieren. Veel anderen is het om allerlei redenen echter nog helemaal niet gelukt.

Opschorting ‘Love visa’

Op 20 januari 2021 spraken minister-president Rutte en minister De Jonge op de persconferentie de gevreesde woorden uit: “Er komt een algeheel vliegverbod voor Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het VK, daarnaast vervallen de meeste uitzonderingen op het vliegverbod”. Zo is de uitzondering voor ongetrouwde langeafstandsrelaties ‘tijdelijk’ opgeschort. Wat is tijdelijk? Vorig jaar ging het inreisverbod ‘tijdelijk’ in en uiteindelijk bleek dat we meer dan een half jaar zonder onze partners moesten leven.

De voorwaarde om onze regeling weer te laten gelden is verplichte quarantaine. Wanneer deze verplichte quarantaine ingaat is niet duidelijk, want het systeem moet nog ontwikkeld worden. Wederom wordt hier geen informatie over gedeeld en weten we niet waar we aan toe zijn. Het niet weten is misschien nog wel het ergste. Waar zijn we aan toe en wanneer mogen we onze partners weer zien? Verlos ons van deze onwetendheid en geef ons duidelijkheid. Op deze manier voelen we ons aan het lijntje gehouden en dat is voor niemand fijn.

Mentale/psychische klachten groeit

Ik zie de psychische klachten verergeren binnen de groep. Mensen worden ‘coronamoe’, ze krijgen/hebben depressies, relaties stranden, eenzaamheid wordt ondragelijk, kortom de psychische klachten krijgen de overhand. Persoonlijk heb ik er ook last van. Ik slaap amper, geniet niet meer van dingen waarvan ik altijd wel genoot, ben oververmoeid en heb last van nachtmerries. Ik heb mijn partner nodig en ik ben bereid om daar alles voor te doen. We moesten ons al aan regels houden en dat heeft de groep altijd gedaan. Iedereen overhandigde de PCR-test netjes bij inreizen en ging daarna 10 dagen in quarantaine. Voor onze groep gaat het om het samen zijn, elkaar kunnen steunen en vasthouden in deze tijden en als we daarvoor in quarantaine moeten, vinden we dat meer dan prima.

Getrouwd/geregistreerd partnerschap mag nog wel inreizen

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, mag je nog wel naar Nederland reizen. Wat wij in onze allereerste brandbrief schreven: een papiertje of een ring houdt een virus niet buiten de deur. Veel personen in onze groep zijn partners die geen extra waarde zien in het tekenen van een papier om hun liefde te doen laten ‘gelden’. Er zijn ook mensen die al in het huwelijk hadden willen treden, maar die mogelijkheid hen is ontnomen door de huidige crisis. Liefde, verzegeld met een papier of niet, moet voor iedereen hetzelfde wegen, dus ook ten aanzien van het inreisverbod. Onze liefde is niet minder, omdat we nog geen handtekening hebben gezet onder een huwelijkscertificaat. We leven in een moderne maatschappij, trouwen of een geregistreerd partnerschap zou geen doorslaggevend criterium meer moeten zijn anno 2021.

Wij willen hierover graag in gesprek met minister De Jonge en minister Grapperhaus, zodat de regeling onder redelijke voorwaarden ter bescherming van de volksgezondheid niet langer hoeft te worden opgeschort. Vechten tegen corona doen we tenslotte samen!

Liefde is essentieel, zorg dat liefde ook essentieel blijft.