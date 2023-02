Daghoroscoop 15 februari - Sterrenbeeld Maagd: Neem jouw dromen serieus!

VANDAAG JARIG

Waar het je werk betreft, ben en blijf jij ambitieus, maar dit jaar toch iets minder dan voorheen en zul jij meer gericht zijn op jouw gezin. Beschouw het als een jaar waarin je de basis legt, de infrastructuur, van komend succes. Vertrouw erop dat jouw loopbaan niet met dalen te maken krijgt.

STERRENBEELD RAM

Een bijbaantje of overwerk kan net die financiële armslag geven waaraan je behoefte hebt. Familie kan zaken oprakelen die jij vergeten waande en jou daarmee in verlegenheid brengen. Probeer het vriendschappelijk te regelen.

STERRENBEELD STIER

Zolang je met elkaar in gesprek blijft heeft jouw liefdesleven niets te vrezen. Wees behoudend met geld. Dit is niet het moment voor uitspattingen; de euro’s groeien je niet op de rug. Werk aan jezelf; er valt nog veel te leren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Als je jouw aandacht op huiselijke zaken richt, verloopt alles naar wens. Laat reparaties en onderhoud door deskundigen uitvoeren. Op het werk kan een goede vriendschap ontstaan als jij meedoet aan sociale activiteiten.

STERRENBEELD KREEFT

Profiteer van de verbondenheid met jouw partner en maak er een liefdevolle dag van. Zakenpartners zullen zich behulpzaam tonen en zijn bereid jouw ideeën te steunen. Pas wel op voor iemand die jaloers is; negeer roddels.

STERRENBEELD LEEUW

Probeer financieel met een schone lei te beginnen; los schulden af en neem je voor niet nog eens dezelfde fouten te maken. Jij wordt een gelukkiger mens als je basis solide is. Werk kan op waardering rekenen en wordt beloond.

STERRENBEELD MAAGD

Als je het afgelopen jaar jouw kansen hebt benut kun je nu de oogst binnenhalen. Focus op de grote lijn; details zullen zichzelf regelen. Jij bent tot grote daden in staat als je genoeg ruimte krijgt. Neem jouw dromen serieus.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Benut een relatief rustige dag door allerlei klusjes te doen. Vraag vrienden en vroegere collega’s voor je uit te kijken als jij een baan zoekt. Bedenk vantevoren of je het contact wilt herstellen als iemand van vroeger contact zoekt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

De sterren hebben het goed met jou voor. Wees niet bang bepaalde relaties aan te spreken als jij weet dat zij zich voor jou kunnen inspannen. Vrijgezellen kunnen op een merkwaardige plaats een potentiële geliefde ontmoeten.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Door jouw kaart goed en slim te spelen kun jij veel gedaan krijgen. Neem verantwoordelijkheden serieus, maar niet te zwaar. Ga ervan uit dat een ieder zijn best doet. Reageer meteen op een tip van een vroegere collega.

STERRENBEELD STEENBOK

Doordat jij beschikt over een combinatie van inzicht en vasthoudendheid zul je niet te stoppen zijn. Trek alle registers open. Een intieme relatie verbetert als jij oprechte belangstelling toont. Alles kan niet van één kant komen.

STERRENBEELD WATERMAN

Als je samen verantwoordelijkheid draagt moeten jij en jouw partner het in principe wel eens zijn. Samenwerking is jouw sleutel tot succes. Denk nog eens na over een besluit dat je wel erg snel hebt genomen. Een prima dag voor afspraken.

STERRENBEELD VISSEN

Organiseer een brainstorm; jij kunt met een zakenpartner fantastische ideeën ontwikkelen. Bekijk volgende week welke ervan te realiseren zijn. Een rechtszaak is met goed advies te winnen. Neem een besluit en laat komen wat komt.

