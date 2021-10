Vind jij dat de Sinterklaasintochten allemaal gewoon door moeten gaan?

Op dit moment is het verplicht voor organisatoren van evenementen om alle bezoekers vanaf 13 jaar te controleren op een coronatoegangsbewijs. Dit hoeft niet wanneer het gaat om een doorstroomlocatie binnen of buiten. Of de Sinterklaasintocht een doorstroomlocatie is moeten gemeenten beslissen.

Intochten

De gemeente Utrecht is er bijna zeker van dat de intocht in de stad door gaat, maar wel anders dan normaal. De optocht door de stad is voor iedereen toegankelijk. Als de bezoekers naar het Domplein willen voor het Sinterklaasfeest, dan moeten zij zich hebben ingeschreven en een QR-code laten zien. In steden als Rotterdam en Roosendaal gaat de intocht ook op deze manier door. Voor het ontvangst van Sinterklaas op het plein moet een coronatoegangsbewijs getoond worden, maar de optocht door de stad is toegankelijk zonder QR-code.

In Amsterdam gaat dit jaar de traditionele intocht niet door. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden, zoals het ontvangst van de Sint in de Johan Cruijff Arena. Meer gemeenten kiezen ervoor om de traditionele intocht niet door te laten gaan, maar een evenement te organiseren waarbij bezoekers een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.

Reacties

Deze Twitteraars zien dat de intocht niet meer voor iedereen is. Wanneer ouders geen vaccinatie hebben gehaald, kunnen jonge kinderen ook niet de Sint verwelkomen.

Arjan laat via Twitter weten dat hij hoopt dat de intocht door kan gaan dankzij de vaccins.

Praat mee

Vind jij dat de Sinterklaasintochten allemaal door moeten gaan? Of vind jij dat het niet door hoeft te gaan door de huidige coronamaatregelen? Praat mee via onze Facebookpagina!