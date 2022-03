Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Deze vrouwen zwemmen in de buitenlucht: ’Het lekkerste gevoel ooit’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

Claudia Straatmans: „De truc is dat je in het begin heel snel moet zwemmen.” Ⓒ Amaury Miller

Om 7 uur ’s ochtends hebben de meeste Nederlanders net de wekker uitgezet, maar in het Amsterdamse De Mirandabad is het op dat tijdstip al spitsuur. Het buitenbad ligt dan vol vroege vogels die de kou trotseren om baantjes te trekken. VROUW sprak vier vrouwen voor wie ochtendzwemmen het ultieme gevoel van vrijheid en geluk is.