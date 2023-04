Praat Mee: Waarom zo veel commotie over abortus-verhaallijn in GTST?

Het veelbesproken personage Merel Verduyn raakte onlangs zwanger van niemand minder dan Stefano (de broer van Ludo). Ze is vastbesloten om abortus te plegen. Haar broer Steef en zus Demi proberen haar nog van gedachten te doen veranderen, maar tevergeefs.

Niet de eerste keer

Eerder struikelden kijkers van de soap al over het grote leeftijdsverschil van Merel en Stefano. Dat was opvallend, want op andere spraakmakende gebeurtenissen wordt amper kritiek geleverd. Denk bijvoorbeeld aan moord of zelfs een vliegtuigcrash.

Nu is het dus opnieuw raak; ook de abortus zou volgens sommigen te ver gaan. De soap lijkt echter een statement te willen maken, door de nadruk te leggen op het zeggenschap van de zwangere vrouw. Zo zegt Merel in de betreffende aflevering: „Het is míjn lichaam en míjn keuze en de míjne alleen.”

Maatschappelijk en relevant

In een reactie aan Shownieuws gaf RTL aan dat de verhaallijn een weloverwogen beslissing is. „GTST staat bekend om het vertellen van verhalen met maatschappelijke en relevante thema’s, die herkenbaar zijn voor de kijkers. Soms gaat dat ook over onderwerpen die nog niet sociaal geaccepteerd zijn”, aldus de zender.

Reacties op Twitter

Amy vindt de abortus-verhaallijn een goed statement.

Celine is juist wel klaar met deze verhaallijn.

Sem vind de relatie van Merel en Stefano uberhaubt te ver gaan.

