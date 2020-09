Deel 1: ’Na longkanker kunnen een paar sit-ups er ook nog wel bij’

Mensen die corona hebben gehad, klagen veelal over kortademigheid en gebrek aan conditie. VROUW-collega Marjolein Hurkmans herkent dat. Haar longschade werd dan weliswaar veroorzaakt door longkanker, maar onder de streep blijft het resultaat hetzelfde. Zo is ook voor Marjolein traplopen nog steeds een uitdaging. Bij een fysiotherapeut gespecialiseerd in COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, red.), probeert ze haar conditie weer op te vijzelen.