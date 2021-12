’Red ons uit het doorgeschoten meningencircus!’

Waarschijnlijk heeft Doutzen Kroes al heel wat liefdesbrieven en andere fanmail ontvangen, maar een open brief geschreven door een Nederlandse gynaecoloog (in het Fries, Kroes’ moerstaal) zal vast de eerste keer zijn geweest voor het topmodel. Op Instagram (waar ze bijna 7 miljoen volgers heeft) laat Kroes zich regelmatig kritisch uit over vaccineren (’Ik laat me niet dwingen om me te vaccineren.’). Gynaecoloog Waltje Jager schrijft in die open brief dat ze zich machteloos voelt. Zij ziet steeds meer zwangeren die een longontsteking hebben opgelopen door een corona-infectie. ’Vrouwen die zich uit angst niet hebben laten vaccineren, omdat ik er maar niet in slaag ze ervan te overtuigen dat het vaccin veilig is voor moeder en kind’, schrijft de gynaecoloog.

Doutzen op social

En dan helpen de acties op social media van Kroes bepaald niet mee. Zo deelde ze op Instagram Stories een dubieus filmpje waarin het gaat over ’de grootste misdaad in de wereldgeschiedenis’, dan wordt gedoeld op het coronavaccin. Er is een vrouw te zien met een flesje, waarop ’COVID-19 vaccin’ staat. ’Dit systeem is gemaakt door satanisten’, staat erbij. Kroes zet er nog wel bij dat ’het zou kunnen dat dit nep is, ik weet het niet’, maar deelt het filmpje vervolgens wél met haar miljoenen volgers. En plant zo het zaadje van twijfel – of het nu nep is of echt – bij haar publiek.

Kiezen tussen moeder of kind

Ziekenhuizen moeten maar zien te dealen met de ongevaccineerden die binnengebracht worden, zwanger of niet. Gynaecoloog Jager schrijft over zwangere, met corona besmette vrouwen die dankzij allerlei medisch kunst- en vliegwerk de eindstreep (de bevalling) halen. Daarbij kunnen de medische belangen van moeder en baby met elkaar botsen en moeten soms pijnlijke keuzes worden gemaakt: ’Om beademing mogelijk te maken, moeten we de longen van zieke kraamvrouwen meer ruimte geven door hun kindje via een keizersnede te halen’, legt ze uit. Als model Doutzen Kroes haar mening via social media laat horen, heeft deze influencer een groot bereik. Dat weet zij, daar maakt zij gebruik van, zo gaat dat nou eenmaal in influencersland.

Talkshows

In de bekende talkshows is het goed gebruik om van de studiotafel een soort stamtafel in een café te maken. Naast viroloog Marion Koopmans kan best rapper Ali B zitten of nemen onze mediagenieke moonsisters, Jetteke en Lieke van Lexmond plaats. Alles voor de juiste mix van gasten, ingebed in de actualiteit. En zoals het een stamtafel betaamt, iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te praten. Dus krijgt bij het item over het coronabeleid of de omicron-variant niet alleen de uitgenodigde expert het woord, maar mag de hele tafel even meepraten. Of je nu artiest, politicus, medicus of sporter bent. En ik was soms ook benieuwd naar wat Gordon nou zou antwoorden op de vraag waarom de kabinetsformatie maar niet opschoot en of ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers weet wie de Meilandjes zijn. Kruisbestuiving van verschillende werelden, live in de studio, dat moet toch spannende televisie opleveren, is de gedachte van presentator en redactie.

Maar ik heb nieuws, breaking news zo u wilt: het is een goedkoop trucje geworden, een talkshowcliché. Gaap, daar mag Maarten van Rossem weer zijn mopperkunstje doen op alles wat hem voor de voeten wordt geworpen, en hé, daar schiet Famke Louise weer eens uit de bocht. En dit ongeleide meningencircus heeft ook een riskante consequentie. Namelijk dat het impliceert dat elke mening van elke studiogast even zwaar telt op elk onderwerp. Het is de devaluatie van de mening of opinie van de geïnterviewde-met-verstand-van-zaken. Van iemand die ergens lang voor heeft gestudeerd of die vanuit jarenlange praktijkervaring aan het woord wordt gelaten.

Doorgeschoten democratie

Het probleem is dat de mening van de expert niet meer leidend is. Hij of zij is gaandeweg het gezag kwijtgeraakt. Op televisie en op social media. En wij gaan er allemaal in mee. Dus denkt Doutzen Kroes (maar zij niet alleen) dat wat zij te melden heeft over wel of niet vaccineren even zwaar weegt als de uitleg van een viroloog of een ic-verpleegkundige. En niet alleen zij meent dat, het grote publiek denkt dat ook. Want ze wordt toch gevraagd om haar mening? Dus zij doet ertoe. Het is doorgeschoten democratie.

Een oproep van deze televisiekijker (en journalist): stop met het devalueren van het standpunt of de opinie van de ware deskundige tot ’een mening’. Interview kritisch en neem ons kijkers mee in de gedachtegang en argumenten van deze gast, zonder dat hij of zij steeds in debat moet met een gast die ook een proefballonnetje op laat. Breng weer rangorde aan in het meningencircus, leid die discussie. En laat die borrelpraat waar ’ie hoort: in het café.