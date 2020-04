Deel 12: ’Ik geloof dat ik dat zelfs jammer vind’

We hadden deze periode ons anders voorgesteld. De zwangerschapshormonen moesten de lentekriebels als vlinders doen fladderen. Op werkdagen elkaar bestoken met naamsuggesties. En nog één keer met z’n tweetjes op vakantie.

Babymoon

Eigenlijk verbaast weinig me nog, maar dat deze reis ook een eigen naam heeft… De babymoon. Gevoelsmatig zou dit op de eerste reis met de baby moeten slaan. De honeymoon is toch ook niet vóór de bruiloft? Maar goed. Met de kennis van nu hebben we onze babymoon dus al achter de rug zonder dat we daar toen bij stil hebben gestaan. Het was een heerlijke vakantie. Hoewel het ook een reis vol misselijkheid was. Voor mijn vrouw uiteraard.

Juist daarom wordt deze periode, waar we nu in zitten, ook aangeprezen op babysites voor ouders in de dop. „Geniet van het tweede trimester.” Het eerste ging immers gepaard met braakneigingen. Het laatste wordt letterlijk zwaarder. Voor de zwangere uiteraard. In principe niet voor de papa-to-be. Zie het tweede trimester, maand 4 tot en met 6 van de zwangerschap, dan ook als de ’fijnste tijd richting de aanstaande bevalling.’

Corona

In ons geval zal het tweede trimester van onze eerste baby de boeken ingaan als de ’coronamaanden’. Want in plaats van vakantie voorbereiden, weekendjes weg tijdens de verbouwing die ook nog gaande is én spullen uitzoeken voor het huis en misschien ook al voor de babykamer, zitten we binnen. Bij mijn schoonouders. Thuiswerken, thuisquarantaine en social distancing. De bezoekjes aan de Ikea, Prénatal of Babyland blijven vooralsnog achterwege. Ik geloof dat ik dat zelfs jammer vind. Wie had dat kunnen bedenken?

Ondertussen lijkt het goed te gaan met de baby. Vrienden en collega’s van mijn vrouw zullen straks schrikken, want tijdens deze ’coronatijd’ is de babybuik flink gegroeid. Ook mijn ouders zullen verbaasd zijn. Die hebben we al een paar weken niet gezien. Schrale troost is dat toen mijn moeder zwanger was van mij, zij haar ouders helemaal niet heeft gezien. In 1983 kwamen voorlopers van Zoom, Skype, of FaceTime slechts voor in futuristische Hollywood-films. Bellen naar haar ouders in Pakistan kostte ruim 6 gulden. Per minuut welteverstaan. Een vermogen. Slechts een heel kleine kring zag hoe zij de zwangerschap beleefde.

Vader

Drie weken geleden schreef ik ook al over mijn ouders. Mijn vader zocht in 1974 als 19-jarige het avontuur op. Een enkeltje Europa waar men op zoek was naar gastarbeiders. Via Parijs en Antwerpen belandde hij in Den Haag. Ook veel andere, jonge Pakistani waren daar neergestreken. Ze konden allemaal in no-time aan de slag. De één op het sorteercentrum van de post, de andere aan de lopende band van Hollands meest bekende bierbrouwer.

Maar fabriekswerk was niet aan mijn vader besteed. Hij zocht zijn heil elders. Eerst als barman in het café van de politie, later ging hij de administratie doen op de centrale bibliotheek. Toen kwam het najaar 1982: net 28 en tijd om naar Pakistan te gaan om familie te bezoeken. Zijn broertje was eerder dat jaar in het huwelijksbootje gestapt met een dorpsgenote. Ze was zelfs al in verwachting. Mijn oma maakte zich grote zorgen: waarom wilde haar oudste zoon niet trouwen? Ze schaamde zich voor hem.

In de levendige stad Lahore droomde op dat moment een jonge vrouw van haar prins op het witte paard: een knappe Pakistaanse man die in Nederland woont. Het land waar haar broer naartoe was geëmigreerd. In de brieven die hij stuurde, beschrijft hij hoe paradijselijk dat kleine, georganiseerde land met de tulpen is. Dus daar wilde ze heen. Maar hoe moest ze die man vinden?

Wordt vervolgd!