Ouder worden…

„Ga ik niet uit de weg. Op 42-jarige leeftijd werd ik al grijs, iedereen had er wel een mening over. ’Het maakt je oud,’ hoorde ik vaak. Toen mijn beide dochters vonden dat ik eruitzag als een oma, heb ik mijn haar laten verven in de kleur die ik vroeger had: bruin. Na een maandje heb ik het toch weer laten ontkleuren. De vrouw die me aankeek in de spiegel was een vreemde geworden. Mijn rimpels en grijze haren horen bij mij. Het is onderdeel van het verouderingsproces, ik vind dat juist iets moois. Ik wil een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. Oké, mijn buikje zou wel iets strakker mogen. Maar ach, alles gaat wat hangen als je ouder wordt. En ik ga mezelf echt niet op een streng dieet zetten. Daar vind ik het leven veel te leuk voor.”

Mijn man is…

„Na 43 jaar huwelijk nog steeds verliefd op mij. Roberto vindt mij lief en leuk en is trots op me. En ook op deze leeftijd vindt hij me nog heel knap. We houden heel veel van elkaar, en er is nog altijd een vonk tussen ons. Soms kijk ik naar hem en denk ik: wat heeft hij toch een mooie kop met haar. Of krijg ik zomaar ineens zin om met hem te kroelen.”

Sporten doe ik…

„Met ziel en zaligheid. Ik ben gezond en beweeg wekelijks: ik doe aan hardlopen, tennissen, wandelen en fiets door weer en wind naar mijn kleinkinderen. Ik doe het allemaal nog. Dat oude lichaam van mij blijft nog prima werken. Het heeft me amper in de steek gelaten. Helaas is dat wel één keer gebeurd. Er werd een paar jaar geleden darmkanker bij mij geconstateerd na een landelijk bevolkingsonderzoek. Maar gelukkig voel ik me nu weer topfit.”

Mijn kleding- en beautybudget…

„Is bijna niets. Soms koop ik iets en hangt het in mijn kast met het kaartje er nog aan. Dan zeggen mijn dochters: ’Mam je hebt ook altijd hetzelfde aan.’ Ja klopt, want ik vind het heel fijn om lekkere losse kleding te dragen. Ik heb ook geen speciale huidverzorging. Ik gebruik gewoon een pot Nivea als dag- en nachtcrème, geen dure cosmetische merken. Ik heb een keer de hele cosmetische mikmak aangeschaft, maar het bleef in het badkamerkastje staan.”

Mijn grootste geheim is…

„Dat ik graag kattenkwaad uithaal. Ik vind het heerlijk om af en toe kinderlijk en impulsief te zijn. Zo heb ik een tijdje geleden de fiets van mijn man verstopt samen met een vriendin. Die stond namelijk nog buiten, terwijl hij hem eigenlijk binnen had moeten zetten. Om hem een lesje te leren, hadden wij hem verstopt. Vervolgens keken we door het raam naar een verdwaasde Roberto die zijn fiets nergens kon vinden. We lagen dubbel van het lachen!”

Ook graag een keer aan deze rubriek meedoen? Stuur een mail met je motivatie en een recente foto naar: m.wisse@telegraaf.nl, onder vermelding van ’Blootgeven’.

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je ’m al eerder online lezen.