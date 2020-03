Dag 13: Het duurt te lang, ik wacht nou al een tijdje

We zitten op een bankje, de man en ik, en kijken uit over het Spaarne. Er peddelt een fuut voorbij en een moedereend met jongen. Vanavond gaat de zomertijd in. Het seizoen begint. Onder normale omstandigheden zou het nu al druk op het water zijn. Zo’n eerste prille lentefase roept iedereen de rivier op: groepjes pubers in gehuurde motorbootjes, de rondvaartboot met de aantrekkelijke gids die jaar in jaar uit gedurende het seizoen voorbij mijn huis vaart, de gepensioneerden met hun mooie motorsloepen die ’s avonds op het dek nog een glaasje wijn drinken en de hipsters op hun supboards. Ze komen meestal per groep en er is er altijd een die door de mate van natheid verraadt de minst sportieve van het stel te zijn.

Lange weken

Vandaag is het water leeg. Net als de straat. Ik heb zelfs nog geen kind gezien op berenjacht. Toen op mijn verjaardag ineens besloten werd de restaurants te sluiten, wist ik niet dat twee weken zo lang konden duren. Ik dacht: ‘leuk, ik houd een quarantainedagboek bij’, me niet beseffende dat er weinig is om over te schrijven als er helemaal niks meer gebeurt in je leven.

Kettingbrief

De hoogtepunten van de afgelopen week: ik heb voor het eerst in mensenheugenis meegedaan met een kettingbrief op Facebook. Ik had toch niks beters te doen. De insteek was het plaatsen van een kinderfoto van jezelf en dat dan ook eisen van iedereen die jouw foto een like gaf. Hoe vaak zijn dit soort acties wel niet langsgekomen in de afgelopen jaren en hoe vaak stierven ze al na een paar dagen een vroege dood? Dit keer niet. Ik diepte mijn fotoboeken op uit een krat en met mij vele anderen. Mijn tijdlijn stond ineens vol met schattige peuters en kleuters, snoezige boos kijkende pubers en vrolijke tienjarigen met staartjes en een fietsenrek in de mond. Een VROUW-collega was dus een heuse schoonheidskoningin in haar jeugd en onze toch echt wel keurige hoofdredactrice bleek een verleden te hebben als punker met zwartgeverfd haar. Het was een rare en leuke gewaarwording. Je ziet niemand en toch kom je ineens dingen te weten die je nooit had verwacht.

En verder heb ik dus een beer in het raamkozijn gezet, een paar uur doorgebracht in het ziekenhuis waardoor ik even weer een paar dagen (de dag ervoor, de dag van de kuur en de dag erna) kanker had (inmiddels is het weer gewoon een ‘longaandoening’), ik ben begonnen aan het tweede seizoen van Mr. Selfridge, heb The Bay afgekeken, via de thuisbioscoop-app de film Judy over het leven van Judy Garland gezien (aanrader!) en op Cinetree de documentaires Life Animated (boeiend) en School Life (saai) gekeken.

43.000 stappen

Dochter heeft een dag gekookt, we hebben een keer eten besteld bij een restaurant (wat we zelf op zijn gaan halen, want enig idee wat die ondernemers af moeten dragen aan Deliveroo en Thuisbezorgd? Daar lusten de honden geen brood van). Jongste zoon heeft pizza’s from scratch gebakken en daarna waren we toch behoorlijk wat tijd kwijt aan het schoonmaken van de keuken (de bloem zat tegen het plafond) en ik heb een taart gebakken die zo kolossaal uitviel dat ik stukken bij de buren voor de deur ben gaan zetten. Ik ben begonnen aan de voorpand van een trui voor dochter, heb een paastaart ontworpen voor de paasbrunch (recept binnenkort op deze site, mits de ingrediënten nog te krijgen zijn en niet weggehamsterd) en ook de rest van de recepten uitgewerkt. O ja, en ik heb 43.000 stappen gezet op minstens anderhalve meter afstand van anderen om mijn conditie een beetje op te krikken.

Op naar week 3. Het boek van Patty Brard kwam met de post. Nu al zin in. En nog tijd ook. We moeten er iets van zien te maken met z’n allen.