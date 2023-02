Daghoroscoop 25 februari - Sterrenbeeld Tweelingen: Gun je lichaam rust

VANDAAG JARIG

Let op je gezondheid, en dat geldt voor alle jarigen tussen 19 en 27 februari. Zij zullen het effect voelen van de komst van Saturnus in hun teken. Deze planeet is niet de enige die verantwoordelijk is voor serieuze problemen, maar als andere planeten met hem in de clinch gaan, kan het gevaarlijk worden.

ZONDAG JARIG

Je kwetsbaarheid neemt toe als Saturnus zijn intrede doet in jouw teken; dat zal voelen als met zware bepakking bergen beklimmen. Je zult meer energie nodig hebben, dat is een natuurlijke ontwikkeling. Respecteer de grenzen die je lichaam aangeeft. Laat je niet van je stuk brengen.

STERRENBEELD RAM

Wees voorzichtig met het doen van beloften, want het zal moeite kosten je er aan te houden. Wat met communicatie van doen heeft, zal soepel verlopen. Het geluk is met jou; koop een lot in een loterij of doe mee aan een wedstrijd.

STERRENBEELD STIER

Besteed aandacht aan je financiële situatie. Studenten doen er goed aan nu al bedrijven te benaderen waar zij hun carrière zouden willen starten. Dit is een goed moment om jezelf te introduceren bij tal van leidinggevers.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Leg de lat hoog bij het bepalen van je doelstellingen nu de kans groot is dat wensen in vervulling gaan. Jij kunt dit weekend klaarstaan om te feesten, maar het zal jou gelukkiger maken als je je lichaam wat rust gunt.

STERRENBEELD KREEFT

De voortekenen zijn gunstig voor een romance of een fijne vakantie. Jij zult geen gebrek aan gezelschap hebben, wat je ook gaat doen. Zorg voor een informele lunch en luchtige conversatie als je een zakenrelatie op bezoek krijgt.

STERRENBEELD LEEUW

Reken op toenemende productiviteit en fortuinlijke omstandigheden. Een buitenlandse trip kan een buitengewone ervaring opleveren. Je zult verrukt zijn over gebeurtenissen die een onuitwisbare indruk zullen achterlaten.

STERRENBEELD MAAGD

Probeer in beweging te blijven door te dansen, door sport of spel, teneinde jouw gezondheid op te vijzelen. Een ontmoeting kan het begin zijn van een nieuw hoofdstuk in je leven. Verbreed je horizon via een studie of cursus.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Wat moet gebeuren zal beter verlopen dan verwacht. Relaties zijn harmonieus en een advies zal op maat gesneden blijken te zijn. Een slim uitziend idee van een partner moet echter waarschijnlijk worden herzien.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Romantiek en creativiteit staan nadrukkelijk op het menu. Trek het je niet aan als plannen veranderen of als jij ’nee’ tegen iemand moet zeggen. Probeer feestelijke plannen in overeenstemming te brengen met je budget.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het ontbreekt je niet aan energie en enthousiasme. Ook als je met problemen te maken krijgt, zul je rustig en ontspannen blijven. Degenen die hun huis willen verkopen moeten in actie komen nu een winstgevende deal mogelijk is.

STERRENBEELD STEENBOK

Stel je in op een plezierig weekend. Geniet van een hobby, ga naar de schouwburg of bezoek een galerie. Houd echter ook rekening met de mensen die jou lief zijn en vergeet geen gedane beloften. Ga buitenshuis een hapje eten.

STERRENBEELD WATERMAN

Een goed moment om positieve veranderingen door te voeren als jij ontevreden bent over jouw huidige leefomstandigheden. Ga op zoek naar een ander huis. Een wat gespannen relatie kan vanaf nu soepeler verlopen.

STERRENBEELD VISSEN

Affectieve gevoelens zorgen voor een levendig weekend. Het ophalen van herinneringen zal je hart verwarmen. Volgt je een dieet, dan zul jij je moeten inhouden en rijke gerechten en alcohol mijden. Dat hoeft niet ongezellig te zijn.

