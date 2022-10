’Peinzend kijk ik onder de motorkap, dat staat zo lekker interessant’

Als het op auto’s aankomt, ben ik geen complete leek. En like it or not, daar loop ik graag mee te koop. Als ik de motorkap openmaak, zorg ik er meestal voor dat ik dat doe op een plek waar anderen het kunnen zien. Dat staat zo lekker interessant. Ik kijk eens goed naar de inhoud en buig af en toe iets voorover om de boel van dichterbij te bekijken. Ik kan aanwijzen waar het luchtfilter, de accu en de motor zitten en zelf mijn ruitenwisservloeistof en koelvloeistof bijvullen én het oliepeil checken. De peilstok veeg ik vakkundig af en met gefronste wenkbrauwen kijk ik, na ’m te hebben teruggestoken, of de olie tussen de twee indicatiestreepjes zit en schoon is. Mijn hemel, wat voel ik me op die momenten stoer.

Complete verrassing

Dat gevoel werd afgelopen week finaal met de grond gelijk gemaakt toen ik mijn auto meenam voor zijn jaarlijkse check. „Mevrouw. Allebei uw achterbanden zijn afgekeurd, u heeft twee nieuwe ruitenwissers nodig en de sensor van het lampje dat aan zou moeten springen als u de auto in z’n achteruit zet, is kapot.” Ik hap naar adem en knipper een paar keer met mijn ogen. Met de ruitenwissers had ik rekening gehouden. De rest komt als een complete verrassing.

De monteur kijkt mij vragend aan. Blijkbaar moet ik akkoord geven voor hij aan de slag kan. Maar wacht eens even… ik heb gisteren achteruit ingeparkeerd in het donker en toen zag ik toch wel degelijk een rood lampje branden. Argwanend vraag ik hem ernaar, maar volgens hem gaat het niet om dat rode lampje, maar om een andere. Ik snap er geen snars van. Wélk lampje?! En dus vraag ik hem het nog een keer uit te leggen. Ik zie de vermoeidheid op zijn gezicht. ’Héb je er weer zo eentje’, ik hoor het hem bijna denken. „Loopt u anders even mee. Dan kan ik het laten zien.”

Verkeerde toon

Achterin de garage staat mijn geliefde Kia, die ik Kelvin heb genoemd, hoog op de brug. Van ver zie ik op welk lichtje de monteur doelde. Als we bij de auto zijn aangekomen, wijst hij als een soort leraar naar de witte reflector, rechts achterop. „Ziet u dit?” Ik knik. „Nou, die doet het dus niet.” Ik onderdruk een lach. Ja, zo ver was ik inmiddels ook al. „Begrijpt u het nu wel een beetje?” De toon hiervan staat me niet aan, maar ik besluit er nog niets van te zeggen. Mompelend bevestig ik en volg ik hem terug naar de wachtruimte, waar drie stoere mannen mij meelevend aankijken. Ik. Moet. Hier. Weg. NU.

Reputatie hooghouden

Geïrriteerd vraag ik hoeveel dit geintje me gaat kosten. Nog geen minuut later ligt er een factuur voor mijn neus. „416 eurootjes mevrouw, dat is nog goed te doen.” Lijkt me dat onze vriendelijke vriend niet in mijn portemonnee kan kijken, maar met tegenzin stem ik toe. Wat moet, dat moet. En daarbij: ik wil hier zo snel mogelijk weg. Vlak voor hij richting mijn Kia gaat om ’m op te lappen, vraag ik op een toon die de anderen in de wachtruimte kunnen horen of hij de voorbanden naar achteren wil leggen. Dat ’leggen’ moest ik zeggen van mijn vader en klinkt alsof ik er toch verstand van heb. En hállo, ik heb een reputatie hoog te houden.