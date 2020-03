’Mag ik de spullen van mijn kind doorzoeken?’

Kindercoach Marlies Ganzeboom pleit vooral voor duidelijkheid, wanneer we haar vragen naar een antwoord op Hélène’s overpeinzing. „Zeg wat je doet maar doe daarna ook vooral wat je zegt. Jouw zoon is niet de enige in huis en zijn acties kunnen gevolgen hebben voor het hele gezin. Hij moet het leuk hebben, maar júllie ook. Zo ver denkt hij nu eenmaal niet door, dus het is zaak hem dat te laten inzien.”

Niet veroordelen

„Als je dus vermoedt dat hij verkeerde vrienden heeft en zich met zaken bezighoudt die jou niet aanstaan, vraag daar dan eerst eens naar. Dus net be- of veroordelend - ’Oh, wie is dat dan wel niet?’ of ’Je gaat zeker weer met die vreemde jongen weg?’ - maar belangstellend. Als je op een rustige manier in gesprek blijft, blijft er ook meer ruimte om moeilijke situaties bespreekbaar te maken.”

„Kinderen van deze leeftijd zien zichzelf al bijna als volwassenen; behandel ze dan ook zo. Leg hen vraagstukken voor: ’Wat als jouw vrienden een dag willen spijbelen, doe je dan mee?’ of ’Als zij je alcohol aanbieden, wat doe je dan?’ Stel ook simpele doelen om grenzen duidelijk te stellen: ’Als je bijdraagt in het huishouden of hoge cijfers haalt, mag je een keer een avondje weg met vrienden’. Of beter nog: nodig die ’verkeerde’ vrienden eens thuis uit, dan kun je zien met wie hij omgaat.”

Privacy

„Maar, let wel: totdat je kind 18 is ben jij als ouder verantwoordelijk. Wanneer je kind geen openheid van zaken wil geven, vind ik ook dat jij vrij bent om vervolgstappen te nemen en inderdaad bijvoorbeeld zijn tas te controleren. Ik raad wel aan om dat eerst aan te kondigen: prima dat je zo star doet, maar dan wil ik zien wat je in je tas hebt. Je hoeft het niet te vragen, maar melden lijkt me goed.”

„Zo’n doorzoeking is dan misschien een schending van zijn privacy, maar houd hem vooral een spiegel voor. Als de politie op de stoep staat omdat hij graffiti heeft staan spuiten of omdat hij illegaal vuurwerk in het tuinhuis blijkt te hebben opgeslagen, wordt de privacy van de rest van het gezin net zo goed geschonden. Vrijheid werkt twee kanten op. Wees daar duidelijk in en neem je verantwoordelijkheid.”