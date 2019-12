Daghoroscoop 27 december

VANDAAG JARIG

U zult komend jaar meer geneigd zijn dan voorheen om geld te besteden aan uw (klein)kinderen, maar zij kunnen ook op de e. o.a. manier een bron van inkomsten worden, afhankelijk van hun leeftijd. Romances zijn mogelijk voor alleenstaanden, ze zullen gezellig zijn maar tot niets leiden.

RAM

Hoewel geheimzinnigheid niet iets is waaraan u zich regelmatig bezondigt, kunt u zich vandaag omzichtig gedragen. Beteugel uw neiging anderen de les te lezen. Uw wens om op reis te gaan wordt sterker; u wilt even weg.

STIER

Iemand uit het verleden kan weer in uw midden terechtkomen en dat zal met emoties gepaard gaan. Bevrijd uzelf van oude rancunes. Er kan u een erfenis ten deel vallen die kostbaar kan zijn om in stand te houden of om te beveiligen.

TWEELINGEN

U kunt ten prooi vallen aan mentale en fysieke vermoeidheid. Het is tijd om een pauze in te lassen. Bent u op enigerlei wijze betrokken bij een competitie dan kunt u op succes rekenen, al zal de uitkomst u niet helemaal bevredigen.

KREEFT

Op deze rommelige dag moet u op details letten om de weg niet kwijt te raken. Uw geduld kan u tot doelwit maken voor mensen die tegen u aan willen praten. Verspil liever geen tijd aan zinloos geklets.

LEEUW

U kunt last hebben van onzekerheid en mentale vermoeidheid. Geen goed moment om besluiten te nemen nu u gemakkelijk van mening verandert. Communicatie is essentieel, dus kruip uit uw schulp als u zich een tijdje hebt teruggetrokken.

MAAGD

Een prima dag om kerstkliekjes weg te werken, met naasten na te praten en aandacht te besteden aan het jaar dat komen gaat. De oplossing van een lang bestaand probleem kan nu gevonden worden met de hulp van oudere familieleden.

WEEGSCHAAL

Wat u zegt en schrijft en gebaseerd is op goede denkbeelden kan jongeren op veel gebieden inspireren. Motivatie is een belangrijke eerste stap om mensen met weinig ervaring te leren hun ideeën goed onder woorden te brengen.

SCHORPIOEN

Prettige relaties kunnen de dag kenmerken. Houdt u een beetje in als u gaat shoppen en koop geen dingen die u niet nodig hebt. Wacht op de uitverkoop als u een dure aankoop wilt doen. Bezoek familie of vrienden.

BOOGSCHUTTER

Ontspan na de hectische afgelopen dagen. Sommigen van u kunnen zich schuldig voelen of een anticlimax ervaren als ze weer aan het werk moeten. Tegen de tijd dat u daar arriveert zal uw drive en motivatie zijn teruggekeerd.

STEENBOK

Gun uzelf vandaag wat rust. Laat u door anderen niet overtuigen mee te gaan als zij gaan feestvieren, want u zult er geen plezier aan beleven. Als u alleen bent kunnen zich interessante gedachten naar de oppervlakte werken.

WATERMAN

Er kunnen zich mogelijkheden voordoen als u ambitieus bent. U zult er niet al te veel moeite voor hoeven doen om tot de hoogste regionen door te dringen en uw invloed uit te oefenen. Let wel goed op alles wat u zegt en schrijft.

VISSEN

Nog voor de telefoon overgaat weet u wie er belt. Accepteer een uitdaging op het werk; u kunt nu indruk maken op superieuren. Reik anderen de hand, zowel sociaal als professioneel. Een meevaller kan uw spaargeld aanvullen.

