’Je kind afschermen van social media? Grootheidswaanzin, meer niet’

De raarste verhalen

„Bij hoge uitzondering mogen we het snoetje van de meer dan schattige Brooklyn, het zoontje van Kim Feenstra, zien. Het mannetje staat samen met zijn moeder in de babyspecial van ’&C’s Oh Baby!, uiteraard ook met interview, waarin Kim stelt: ’Je hoort de raarste verhalen over pedofielen en kinderontvoerders, dat ze door social media precies weten waar het kind is op wie ze het hebben gemunt.’

Pedofiel

Daar sla ik dan wel op aan. Ik hoor die verhalen namelijk nooit en toch zit ik redelijk bovenop het nieuws. Een kleine online zoektocht doet me op een verhaal uit 2020 stuiten. Een Russisch jongetje van 7 werd dat in jaar ontvoerd door een pedofiel. Dan in 2019 nog een 12-jarig meisje in Servië. En ik kom een verhaal uit 2021 tegen over een kinderlokker die twee kinderen van 4 en 6 in België heeft meegenomen, maar dat is de buurman; ik neem aan dat hij de kinderen zonder social media op het oog had.

Niet waarheidsgetrouw

Je hoort dus de raarste verhalen, maar ze lijken me vooralsnog niet helemaal waarheidsgetrouw. Kinderen worden niet bij bosjes van straat geplukt, omdat een kinderverkrachter ze heeft weten te vinden met behulp van Instagram. En zeker, in 2018 werden er in Nederland 221 kinderen ontvoerd. Maar in 74% van de gevallen was de moeder de dader. Hier kunnen we dus ook geen schokkende conclusies uit trekken.

Stuk realistischer

Ik was ooit zo’n moeder die haar kind waarschuwde voor enge mannen die met snoepjes of puppy’s kinderen in de val lokken en ze dan in ondergrondse kelders uithongeren. Tot iemand tegen me zei dat ik normaal moest doen: ’Hoe vaak hoor je nou dat dit gebeurt? Wijs je kind liever op de gevaren van oversteken zonder te kijken. Of op ijs lopen als het net een dag gevroren heeft – gevaren die een heel stuk realistischer zijn.’

Kwaad

Eerlijk? Ik vind het een beetje grootheidswaanzin, dat paniekerige gedoe met die kindergezichtjes. Interessantdoenerij. ’Kijk mij mijn kind eens beschermen tegen alle kwaad.’ Maar waar komt dat kwaad dan vandaan? Van iemand die op straat denkt: ’Hey, daar heb je de baby van een BN’er?’ Dat zien ze waarschijnlijk toch wel, omdat ik aanneem dat die BN’er de kinderwagen duwt.

Volle glorie

Dreetje, van Monique en André, wordt af en aan ook ’van social media gehouden’. Komt er weer een hele reeks foto’s voorbij waarbij het gezichtje is afgeschermd met een smiley, een zonnebril of een hartje. En dan zijn een week later alle goede voornemens weer vergeten en zien we het ventje weer in volle glorie. Heel veel meer de aandacht ergens op vestigen, kan bijna niet.

Meebeslissen

Ik snap het nog het meest dat je je kind niet op social media toont, omdat hij of zij daar zelf nog niet over kan meebeslissen. Tegelijkertijd: jij beslist ook alles inzake de rest van je kinds leven. Of laat je je peuter meebeslissen over jullie op handen zijnde verhuizing of vraag je je baby iedere ochtend welke outfit hij of zij naar het kinderdagverblijf aan wil (ervan uit gaande dat je kind akkoord is gegaan met die vorm van opvang, natuurlijk).

Nieuwsgierig

Ieder zijn keuze en alle respect – doe vooral online wat je niet laten kunt. Maar maak er geen spannend verhaal van met fictieve ontvoeringen door pedofielen, want dat raakt kant noch wal. De ware reden achter het verbergen van je kind is in de meeste gevallen niet meer en niet minder dan de mensen nieuwsgierig maken. En dat werkt, want nu we Brooklyn eindelijk mogen zien, werpen we ook echt állemaal een blik op hem.