Hanneke: ’Ik had nooit gedacht dat ik zo hoog op de lijst zou komen!’

Hanneke van der Werf: „Als kind vond ik het al leuk om de politiek te volgen.” Ⓒ Stef Nagel

Een groot hart voor de samenleving had ze al, maar nu gaat ze voor het eerst de landelijke politiek in op een verkiesbare plaats: Hanneke van der Werf (36). Ze woont samen, heeft een dochter (1) en is nu nog fractievoorzitter en gemeenteraadslid in Den Haag. Ze staat bij D66 op nummer 9 van de verkiezingslijst.