’Dit gebeurde er toen ik mijn buurvrouw een compliment maakte’

Begin deze week liep ik mokkend richting mijn huis vanaf de supermarkt. Ik was mijn tasje vergeten en had noodgedwongen een nieuwe moeten kopen. Geen gewone, maar zo eentje die extra lang meegaat en die om die reden, jawel, ook extra prijzig is. Terwijl ik thuis inmiddels honderd van die dingen heb liggen. Er eerst eentje ophalen en dan pas boodschappen doen was geen optie, want het liep inmiddels tegen achten.

Nu kun je denken: ’Jeetje, stel je niet zo aan. Het is maar een tasje.’ Maar ik moest de dag erop ongesteld worden en was dus sowieso al chagrijnig om van alles en nog wat. Als er een stoeptegel verkeerd had geleden, had ik daarop gevloekt. Maar nu was het vergeten tasje dus de pineut. Terwijl ik met gefronste wenkbrauwen naar de grond keek en ik binnensmonds iets mompelde met een ’k’ en eindigt op ’utzooi’, trok een voor mij onbekende vrouw mijn aandacht.

Glimlach

„Gers broekie hebbie an!” Ik kijk haar vragend aan. Gers? Blijkbaar nog niet helemaal ingeburgerd in Rotterdam. „Lekker broekie! Staat je goed.” Binnen een milliseconde verandert mijn frons in een glimlach. De broek is verre van nieuw en toen ik de deur uitstapte, twijfelde ik zelfs of ik ’m wel moest aantrekken, maar blijkbaar was dat nergens voor nodig. Nadat ik haar vriendelijk heb bedankt, loop ik met opgeheven hoofd verder. Zelfs de regenbui die ik over me heen krijg, kan mijn mood niet meer verpesten.

De volgende ochtend is de goede mood ver te zoeken als ik bij het opstaan mijn kleine teen tegen de rand van het bed stoot. Ik heb het al bijna de rest van mijn dag laten verzieken, als er een lampje gaat branden. Als die ene aardige opmerking die ik gisteren kreeg genoeg was om me uit m’n mopperstatus te halen, dan werkt dat voor anderen misschien ook. Ik kan blijven zeiken over het gebrek aan positiviteit om me heen, maar ik kan ook proberen er iets aan te doen. En dus neem ik me voor om het goede voorbeeld van de vrouw in het park te volgen en alle lieve, leuke dingen die op dagelijkse basis door m’n hoofd schieten, gewoon hardop uit te spreken.

Spreek je uit!

De caissière met haar prachtige nagels, de jongen met de toffe sneakers, de oma met haar zelfgebreide sjaal en dus ook de buurvrouw met haar nieuwe haarkleur… allemaal kijken ze me in eerste instantie verbaasd aan als ik ze een compliment geef. Gelukkig volgt er iedere keer snel een enthousiast ’dankjewel’ en een grote glimlach. Ook bij mij. Want hoewel die ene opmerking niet levensveranderend zal zijn, ben ik blij dat ik op deze manier een positief tintje kan geven aan iemands dag.

Te midden van de oorlogen, het natuurgeweld en de financiele ellende waarin veel mensen op het moment verkeren, kunnen we daar allemaal wel iets meer van gebruiken. Heeft je collega een leuke broek aan? Gewoon zeggen. Heeft de buschauffeur een bril die ’m heel goed staat? Spreek het uit! En kom je op straat iemand tegen met prachtige ogen? Houd je niet in! Sprinkle kindness around like confetti, zag ik laatst ergens staan. Dat lijkt me een topidee, zéker vandaag op nationale complimentendag.

