Onze boeken top 10 voor deze zomer!

1. Zo goed als nieuw van Petra Vollinga

Heerlijk boek met Marktplaats als ’stralend middelpunt’. Want dat is wat de vier hoofdrolspelers verbindt: zwangere Tessa, gepensioneerde Annegien, pas gescheiden Herman en globetrotter Jeff. Ze hebben op het eerste gezicht niks met elkaar te maken, behalve dat ze allemaal iets willen (ver)kopen. Zo raken hun levenslijnen steeds meer met elkaar verward, maar blijft de lezer uiteindelijk achter met een fijn gevoel.

(Boekerij, 15,99 euro*)

2. De mensen boven ons van Lisa Jewell

Lisa Jewell schreef voorheen feelgoodromans, maar gooide het enkele jaren geleden over de spannende boeg. En dat doet ze goed! Als Libby haar 25e verjaardag bereikt, krijgt ze de brief waarop ze haar hele leven heeft gewacht. Maar behalve de namen van haar biologische ouders vindt ze ook het bericht dat ze een huis in Londen heeft geërfd. Al heeft dat onderkomen wel zo z’n eigen geschiedenis: 25 jaar geleden vond de politie er drie lichamen, en op de bovenverdieping een gezonde baby. Wat heeft dat verhaal te maken met Libby zelf?

(A.W. Bruna, 17,99 euro)

3. Naar de overkant van Santa Montefiore

Marigold woont met man en dochter in een Engels dorpje waar iedereen elkaar kent. Als haar oudste dochter na een liefdesbreuk ook terugkeert op het nest, merkt ze dat alles haar soms even te veel wordt. Ze raakt verstrooid en vergeetachtig, maar probeert dat te verbergen. Tevergeefs want haar omgeving begint het te merken… Heb je in je omgeving te maken (gehad) met dementie, dan raakt dit boek je gegarandeerd recht in je hart. Maar anders ook, want Marigolds gedachten en strijd zijn prachtig omschreven. Ontroerend!

(Boekerij, 20,99 euro)

4. De vlinderkamer van Lucinda Riley

Ben je helemaal bij met de Zeven zussen-serie en vertoon je afkickverschijnselen? Hoeft niet! Want schrijfster Lucinda Riley heeft nog veel meer pareltjes van verhalen. Zoals De vlinderkamer, waarin Posy het eens zo statige landhuis van haar familie dreigt te moeten verkopen. Doodzonde, want ze leeft zo’n beetje voor haar tuin. Hoewel haar zoon er graag een slaatje uit zou slaan. Dan keert Posy’s oude liefde Freddie terug in haar leven. Maar met hem óók een groot geheim…

(Xander, 21,99 euro)

5. Nog lange niet van M.J. Arlidge

Schrijver M.J. Arlidge is bekend van zijn boeken met een gezegde in de titel en de eigenzinnige rechercheur Helen Grace in de hoofdrol. Die is nu weer terug voor een negende deel, dat ouderwets spannend is. ’Je hebt nog één uur te leven’, krijgen slachtoffers per telefoon te horen, waarna de dader zijn enge belofte houdt en ze vermoordt. Helen begint aan een race tegen de klok, want de doden blijven maar vallen. Maar dan ontdekt ze toch iets dat ze allemaal gemeen hadden...

(Boekerij, 20,99 euro)

6. Heerlijk duurt het langst van Jill Mansell

Feelgood-koningin Jill Mansell levert gelukkig ook dit jaar weer een fijn boek, dat ook zeker in deze boeken top 10 mag. Want wat moeten we deze zomer zonder haar boeken? In dit nieuwste boek heeft Lainey na haar laatste relatie helemaal genoeg van mannen en romantiek. Als ze een nieuwe baan krijgt bij een chaotisch gezin in Cornwall, moet ze dan ook niets weten van de aantrekkelijke stiefzoon van haar baas. Hij heeft immers al een perfecte vriendin. Maar zowel Lainey als deze Seth blijken niet helemaal wie ze lijken...

(Luitingh-Sijthoff, 20,99 euro)

7. Zilveren vleugels van Camilla Läckberg

Heb je Läckbergs vorige boek Gouden kooi gelezen, dan mág je dit vervolg niet missen. Het heeft dezelfde hoofdpersoon: de succesvolle zakenvrouw Faye. Nadat ze keihard wraak nam op haar ex, is haar leven in rustig vaarwater beland: hij zit vast, Faye is in het buitenland een nieuw leven begonnen en runt haar megabedrijf Revenge. Maar net als ze daarmee een grote slag wil slaan in de VS, wordt haar bedrijf opeens vanuit een onverwachte hoek ernstig bedreigd.

(The House of Books, 24,99 euro)

8. Door het sleutelgat van Ruth Ware

Ruth Ware is een van de nieuwe thrillerkoninginnen, bewijst ze ook deze keer weer. Rowan lijkt de perfecte baan te hebben gescoord: oppassen in een prachtig huis, bij de perfecte familie en voor een flink salaris. Maar al snel verandert haar sprookje in een nachtmerrie. Als er opeens een kind overlijdt, wordt zij beschuldigd van moord. Ze weet zelf meer dan zeker dat ze niemand heeft gedood. Maar wie dan wel? En loopt ze zelf gevaar?

(Luitingh-Sijthoff, 20,99 euro)

9. Berouw van Sofie Sarenbrant

In Scandinavië weten ze van wanten als het gaat om spannende misdaadverhalen; in tv-series én in boeken. Dit is het eerste deel van een nieuwe serie over rechercheur Emma Sköld. Als in een peperdure woning in Stockholm een man door zijn dochter (6) dood wordt aangetroffen, verdenkt Emma zijn bijna-ex-vrouw; er zijn immers geen sporen van braak. Maar dan vallen er meer slachtoffers, en raakt zelfs Emma’s zus bij de zaak betrokken. En dat terwijl Emma al genoeg op haar bordje had, met een baby op komst en een ex die haar lastigvalt...

(Luitingh-Sijthoff, 20,99 euro)

10. Het begon met een blik/kus/nacht , (trilogie) van Kelly Moran

Oké, we smokkelen er twee boeken bij in onze boeken top 10, want dit is een trilogie. Over de broers Cade, Flynn en Drake O’Grady, drie dierenartsen die samen een praktijk runnen én, gelukkig voor ons, zich allemaal op het liefdespad begeven, elk in een ander deel van de serie. Dat wordt heerlijk wegzwijmelen bij de grappige situaties, misverstanden, emoties en liefdesscènes. Je zou willen dat Moran hun ouders tíen zoons had toegeschreven. Want deze verhalen zijn verslavend!

(A.W. Bruna, 12,99 euro per deel)

*: prijzen van de boeken in onze boeken top 10 gelden voor de paperback-versie. Lees je je boeken digitaal? Dan gelden (meestal) lagere prijzen!