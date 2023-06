MAFS seksuoloog: ’We vergeten dat liefde niet perfect hoeft te zijn’

Liefde is… Ken je die cartoons uit De Telegraaf? Ze staan nog dagelijks in de krant en ik las ze vroeger ook weleens. En daar begon het eigenlijk bij mij. Ik kreeg letterlijk een plaatje voorgeschoteld hoe liefde zou moeten zijn. Van ’Liefde is… samen naar de zonsondergang kijken’ tot ’Liefde is… als hij je thee op bed brengt’. De lat werd toen al verdraaid hoog gelegd voor de liefde die ooit ging komen.

En dat perfecte plaatje, dat we dagelijks geserveerd krijgen, is met de jaren groter geworden. We willen allemaal een geweldige baan, een prachtig huis en de leukste vrienden. Maar boven alles zijn de meesten toch ook op zoek naar een sprookjesachtige liefde. Maar is dit wel realistisch? Nou, nee. Die baan, dat huis en die vrienden, dat lukt waarschijnlijk wel. Maar als het om de liefde gaat, zou het slim zijn om een wat realistischer ideaal na te streven. De liefdesverwachtingen zijn namelijk vaak gebaseerd op romantische films, televisieseries en social media, waarin alles altijd perfect lijkt te zijn. In het echte leven is dat natuurlijk niet zo.

Ik hoor het maar al te vaak: „Ik wil iemand die me compleet maakt, die me begrijpt, die altijd voor me klaarstaat en met wie ik nooit ruzie heb.” Maar laten we eerlijk zijn: bestaat die persoon wel? En als die al bestaat, ben jij dan wel de perfecte partner voor hem of haar?

Bij Married At First Sight zie ik het ook steeds weer gebeuren. De verwachting is bij velen toch die prins of prinses op het witte paard. En verschijnt die niet in de deuropening dan gaan de luiken vrij snel dicht. Meestal wordt er mentaal ook alvast uitgecheckt. Wat wij ook doen aan voorbereidend werk, dit gedrag zit zo diep in ons!

We vergeten dat liefde niet perfect hoeft te zijn. Want echte liefde gaat om het accepteren van de ander zoals hij of zij is. Met alle mooie en minder mooie kanten. Het gaat om het geven en ontvangen van liefde, om steun en begrip. Ook als het even moeilijk gaat. En ja, dat betekent dat er ook weleens ruzie gemaakt zal worden en dat het waarschijnlijk niet alle dagen rozengeur en maneschijn zal zijn.

Laten we vooral niet vergeten dat juist die momenten ons als koppel sterker maken. Door samen moeilijke tijden te doorstaan, leren we elkaar beter kennen en groeit de liefde alleen maar meer. En zoals net al gezegd, meestal zijn we zelf ook niet altijd perfect, hè. Iedereen maakt fouten en we hebben allemaal onze tekortkomingen. Maar dat betekent niet dat we geen liefde verdienen of dat we niet in staat zijn om liefde te geven. We moeten onszelf de ruimte geven om te groeien en te leren, zeker als het om de liefde gaat.

Laten we lekker niet naar die 10 streven. Als we genoegen nemen met minder, zullen we juist het gelukkigst zijn! Liefde is… perfecte imperfectie. En dat is meer dan oké.

