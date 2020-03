Deel 1: Dit is de stomste verjaardag van mijn leven

Nederland gaat op slot. Althans, niet helemaal: we kunnen nog eten laten bezorgen (zelfs wiet als het moet), we mogen nog wandelen mits we gepaste afstand van elkaar houden, maar de terrassen zijn opgeruimd en de restaurants en kroegen zijn dicht. Tot 6 april worden we geacht zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden. VROUW-redacteur Marjolein Hurkmans houdt een dagboek bij. Vandaag deel 1.