Simone’s moeder is dement: ’Ze zal érgens aan overlijden, het is oké, dat is het leven’

„Uh, ik bel je even, want er is iets gebeurd. Je moeder is heel ziek. Ze heeft planten gegeten. We hebben de planten meteen weggehaald. Dit had niet mogen gebeuren.”

Mijn moeder heeft dementie. Maar daar gaat dit stukje niet over.

Ik schrik van de aarzelende, bijna verontschuldigende toon van de medewerker van de zorginstelling die me belt. Van het ’we hebben de planten meteen weggehaald’.

„Dank dat je me belt.”

„Wat naar dat ze zo ziek is. Kan ik iets doen, redden jullie het met haar?”

„De planten weghalen? Waarom? Laat ze maar staan! Zet ze hooguit wat hoger, misschien. Wat is het volgende dat je weg gaat halen? De messen uit de bestekla?”

Jazeker, ik accepteer het risico. Net als het risico op vallen, een tijdje geleden, weet je nog? Moeder was toen nog helderder en gaf aan het zo zat te zijn steeds ’als een klein kind te worden aangesproken’.

„Stop alsjeblieft met haar te corrigeren op het niet willen lopen met een rollator”, vroeg ik toen.

Of ik dat wilde ondertekenen in het dossier, dat ik als familie dan wel het valrisico op me nam als verantwoordelijkheid. Dat wilde ik.

Angst

Mensen, mensen, wat is dat toch, die spanning en angst zelfs. Dat eindeloos moeten verantwoorden. Van wie moet dat? En welk doel dient dat?

In het dossier dat ik dankzij het overigens geweldige Carenzorgt-systeem kan inzien, lees ik zoveel administratieve notities. ’Twee plakken ontbijtkoek gegeten’. Dat soort details. Destijds op de kinderopvang ging dat ook zo, werd er precies genoteerd wat mijn kind gegeten had en of hij wel of niet gepoept had. Waarom?

Onderwijs, zorg, politie, overal die noteerplicht, die doorgeslagen administratieve handelingen. Die verantwoordingsplicht.

In het hier en nu:

Ik vertrouw erop dat jullie goed voor moeder zorgen en het me laten weten als er iets is om bezorgd over te zijn.

Ik heb liever dat je een praatje met haar maakt dan dat je al dat schrijfwerk doet.

Beperken

Heel naar dat moeder deze ziekte heeft. Heel naar hoe de ziekte zich ontwikkelt. Heel naar dat zij planten eet en er heel erg ziek van is. Wat kunnen we doen om haar comfortabel te maken tegen het beven en het overgeven. Maar nee, verontschuldig je niet zo, ga niet krampachtig de ruimte nog verder beperken en spullen weghalen.

Het is oké. Dit is het leven. Ze zal érgens aan overlijden. Een val, een infectie, of aan het eten van planten. Laten we de menselijke maat blijven zien en elkaar vertrouwen. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Moeder heeft ook dit weer overleefd. Ze eet weer ontbijtkoek.

Ik heb een bos bloemen gebracht. Kaartje erbij. ’Beterschap mam en dank aan de verzorgers, dat jullie zo goed voor haar zorgen’.

„Uh, waar zal ik ze zetten”, vraagt de verzorgende.

„Zet ze maar gewoon op tafel.”