Presentatrice Rachel Rosier: Ik raad niemand aan om jong te trouwen

Premium Columns

Hollands gepronk met vrijheidsprijs

Deze week ontving de Filipijnse journaliste Maria Ressa de Four Freedoms Award. In een online ceremonie werd de prestigieuze prijs voor voorvechters van burgervrijheden uitgereikt. Koning Willem-Alexander had een videoboodschap opgenomen en demissionair premier Mark Rutte was zelf een van de uitreik...