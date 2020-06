Weekhoroscoop week 25

Ram

Liefde: Je bent van mening dat jij en je geliefde momenteel te veel langs elkaar heen leven en wilt hier graag verandering in brengen, te beginnen bij je eigen agenda. Dapper om ook de hand in eigen boezem te steken; chapeau.

Financiën: Je behoefte aan stabiliteit neemt toe waardoor je bereid bent een groot deel van je geld te gebruiken voor het aflossen van een lening of voor een investering in een winstgevend project.

Werk: Ondanks een lastige situatie blijf je sterk in je schoenen staan. Zonder blikken of blozen pas je je direct aan de situatie aan en los je het op.

Persoonlijk: Kruip niet direct in je schulp als iemand een vervelende opmerking maakt; het is maar een mening.

Stier

Liefde: Misverstanden kunnen zorgen voor hilariteit maar helaas ook uitmonden in ruzie. Probeer de humor van de dingen in te zien en verplaats jezelf ook eens in de ander; hoe zou jij de dingen opvatten als je in zijn of haar schoenen stond?

Financiën: De verwerking van online betalingen kunnen vertraging oplopen waardoor je je bestellingen later zult ontvangen. Neem het zekere voor het onzekere en regel de dingen zoveel mogelijk in fysieke winkels.

Werk: Op je werk loop je tegen bepaalde zaken aan die flink wat vertraging met zich meebrengen en bij jou. Hoewel je prima je geduld weet te bewaren zet het je wel aan het denken.

Persoonlijk: Hoewel je toe bent aan verandering op sommige gebieden ben je nog steeds terughoudend in het doorhakken van knopen. Laat het nog even op zijn beloop, binnenkort valt zomaar het kwartje en weet je wat je te doen staat.

Tweelingen

Liefde: Je hebt deze week meer moeite met het loslaten van het verleden. Oude irritaties en onzekerheden borrelen zomaar uit het niets weer op. Laat ze voor wat ze zijn en val er vooral je partner niet mee lastig.

Financiën: Dit is helaas niet het moment om nieuwe plannen op financieel gebied ook daadwerkelijk uit te voeren. Zeker op het gebied van verkoop is er meer tijd en geduld nodig.

Werk: Je kunt lekker je energie kwijt in je werk. Daarnaast zijn er ook nieuwe uitdagingen te verwachten waar je zeker ook niet vies van bent.

Persoonlijk: Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws gekookt? Het weekend is een goed moment om uitgebreid boodschappen te doen en lekker te experimenteren in de keuken.

Kreeft

Liefde: Je geliefde geniet weer volop van je enthousiasme en spontaniteit. Hij of zij weet nooit helemaal wat er staat te gebeuren, zo ook deze week. Vertel het maar, Kreeft. Welke wilde plannen heb je nu weer gemaakt?

Financiën: Je weet wat je wilt en wat er voor nodig is om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Helaas zijn er nog geen nieuwe mogelijkheden in zicht. Vooral wanneer je wensen te maken hebben met wonen, zul je echt nog even geduld moeten hebben.

Werk: Je steekt niet alleen anderen een helpende hand toe, je weet ook zelf weer een stapje hoger op de ladder te klimmen. Nieuwe talenten komen aan het licht.

Persoonlijk: Je hebt wat moeite met het vinden van de balans tussen werk en thuis. Thuis werken en op je werk bezig zijn met thuis; niet de meest handige opties deze week!

Leeuw

Liefde: Je partner klaagt over het feit dat je je soms moeilijk in hem of haar kunt verplaatsen. Heeft je geliefde hier misschien een punt?

Financiën: Dit is een goed moment om nieuwe prioriteiten te stellen. Hoewel het vaak niet verstandig is om op één paard te wedden, is dit het nu wel. Richt je op één project en haal hier alles uit wat er in zit.

Werk: Ook al zit het soms even tegen, dankzij jouw onuitputtelijke optimisme weet je er toch het beste van te maken en komt er ook vanzelf weer nieuwe positieve energie jouw kant op. Je krijgt wat je uitstraalt dus ga vooral zo door!

Persoonlijk: Iemand die het niet met je eens is, is er echt niet direct op uit om je persoonlijk aan te vallen. Vrijheid van meningsuiting toch?

Maagd

Liefde: Jij en je geliefde praten wat af deze week. Vooral met het oog op persoonlijke zaken die jou bezig houden biedt je partner je heldere nieuwe inzichten.

Financiën: De kans dat je de komende tijd meer geld overhoudt of meer kunt sparen is zeer reëel. Belangrijk hierbij is dat je je eigen kooplust onder controle houdt en je meer op de toekomst richt.

Werk: Je blinkt werkelijk uit in wat je doet. Samenwerken aan de andere kant is nu iets dat je minder goed afgaat. Niet omdat je geen anderen om je heen duldt, maar omdat je niet afgeleid wilt worden.

Persoonlijk: Maak je geen zorgen om dingen die in het verleden zijn gebeurd en waar jij noch de betrokkene iets aan kunt veranderen. Zonde van je tijd en energie om hierover te blijven piekeren.

Weegschaal

Liefde: Samen er even tussenuit is geen overbodige luxe. Een dag, een weekend of een weekje. Je geliefde is ook je beste maatje, hoe fijn! En wat is Nederland eigenlijk mooi…

Financiën: Hoogste tijd voor wat zelfreflectie. Hoe kan het dat sommige dingen je wel en andere dingen je niet lukken op financieel gebied? Kijk van een afstandje naar jezelf, waar valt nog winst te behalen?

Werk: Een bepaalde gebeurtenis op het werk maakt een flinke portie wedijver in je los. Wat de ander kan, kan jij ook. En beter!

Persoonlijk: Je begint de sociale contacten steeds meer te missen en zoekt een andere manier om in contact te blijven met je vrienden. Niet alleen via sociale media en app maar ook in real life.

Schorpioen

Liefde: Je wordt overvallen door intense passie waar je je maar wat graag aan toegeeft. Deze week staat in het teken van ondeugende appjes en heftige vrijpartijen.

Financiën: Met betrekking tot je uitgaven vlieg je nu gemakkelijk uit de bocht. Natuurlijk mag je jezelf best eens verwennen, maar het is handiger om dit in etappes te doen; elke maand een beetje.

Werk: Aan de ene kant bijt je je helemaal vast in een project terwijl je aan de andere kant rondkijkt naar nieuwe mogelijkheden. Wat wil je nu eigenlijk écht, Schorpioen?

Persoonlijk: Je eigenzinnigheid kan je deze week flink in de weg zitten. Daarentegen hoef je ook zeker niet alleen naar andermans pijpen te dansen. Een rustig gesprek waarbij jullie allebei openstaan voor andermans standpunten is een prima oplossing.

Boogschutter

Liefde: De liefde is wel toe aan wat nieuwe uitdagingen. Waak ervoor dat jij en je partner in een sleur belanden. Wat hebben jullie nog niet samen gedaan, waar zijn jullie nog niet geweest, waar hebben jullie nog niet over gepraat?

Financiën: Zowel je geliefde als naaste familieleden zitten wat in de clinch met hun financiën. Jijzelf doet het nog steeds prima op dit gebied en bent niet te beroerd om je geliefden te adviseren. Zolang het je zelf niets kost; je doet het graag nog een beetje zuinig aan.

Werk: Je zit barstensvol energie en nieuwe plannen. Helaas voor jou kan je het niet goed kwijt waardoor rusteloosheid het gevolg is. Ga lekker even buiten wandelen of hardlopen en bedenk je wat je volgende stap in je carrière zou kunnen zijn.

Persoonlijk: Zowel op persoonlijk als zakelijk gebied is er best nog wat werk aan de winkel. Schuif een en ander niet langer voor je uit. Volg je intuïtie en vat de koe bij de hoorns daar waar dit nu het hardst nodig is.

Steenbok

Liefde: Jij en je geliefde weten exact hoe jullie elkaar kunnen motiveren. Het is dan ook niet ondenkbaar dat jullie je gezamenlijk op een nieuw project richten. Uiteraard worden nieuwe uitdagingen hierbij niet uit de weg gegaan.

Financiën: Je bankrekening is momenteel je beste vriend. Deze biedt je alles wat je nu nodig hebt. Stabiliteit, posititviteit, rust. Hoewel het leven niet alleen uit materie bestaat is het wel fijn als je je hierover geen zorgen hoeft te maken.

Werk: Het is prima om competitief te zijn, maar neem hierbij niet al te veel risico. Waak ervoor dat je niet over je eigen grenzen heen gaat, uitputting ligt op de loer.

Persoonlijk: Besteed meer aandacht aan wat je openbaar deelt. Zou je op sommige vlakken niet wat meer privacy willen?

Waterman

Liefde: Je hebt het gevoel dat je moet opkomen voor je geliefde, maar deze is mans genoeg om zelf zijn of haar mond open te trekken. Kijk het even aan en tel eerst even tot tien voor je voor je partner in de bres springt.

Financiën: Meer uitgaven dan inkomsten is nooit fijn, maar als je deze uitgaven zelf kunt voorkomen is een dergelijke situatie ook volstrekt onnodig. Koop alleen dat wat je echt nodig hebt, de rest is (overbodige?) luxe.

Werk: Nieuwe ideeën zijn klaar om uitgevoerd te worden en zo niet, dan geef je er wel een draai aan zodat er via een omweg alsnog actie ondernomen kan worden. Jij laat je deze week door niets of niemand tegenhouden.

Persoonlijk: Je hebt nu meer dan ooit behoefte om contact op te nemen met een oude vriend of vriendin. Wat let je?

Vissen

Liefde: Je partner heeft een leuke verrassing voor je in petto als dank voor wat je de afgelopen tijd allemaal voor hem of haar hebt gedaan. Wat jij niet meer dan vanzelfsprekend vindt wordt door je lief enorm gewaardeerd.

Financiën: De financiële voordeeltjes vliegen je haast om de oren. Geniet ervan en neem rustig de tijd om na te denken waar je dit aan wilt besteden en… waar je het juist níet aan wilt besteden!

Werk: Een gesprek dat je onlangs hebt gehad blijkt goed te hebben uitgepakt. Men heeft duidelijk naar je geluisterd en je argumenten serieus genomen.

Persoonlijk: Laat je geen zand in de ogen strooien en verdiep je wat meer in een bepaalde situatie voor je iets toezegt of een belangrijke beslissing neemt.