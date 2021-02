Is het kabinet te voorzichtig met de versoepelingen?

„We doen iets heel spannends, zo voel ik dat ook zelf”, zei Mark Rutte tijdens de persconferentie. Volgens het kabinet zijn de versoepelingen zeker niet te voorzichtig en nemen we wel degelijk risico’s door het versoepelen van de maatregelen.

Risico’s

IC-directeur Diederik Gommers maakt zich zorgen om die risico’s door de combinatie van oplopende besmettingscijfers en de versoepelingen, aldus De Telegraaf. RIVM-topvrouw Aura Timen noemt de versoepelingen „een politiek besluit’’, meldt NU.nl. Zij pleit juist voor een uiterst voorzichtige aanpak, stapje voor stapje, zodat de gevolgen goed te monitoren zijn.

Versoepelingen niet genoeg

Ook al zijn de versoepelingen goed nieuws, sommigen vinden dat het kabinet te voorzichtig is. Velen vragen zich af of de aangekondigde versoepelingen ook wel echt iets versoepelen. De twitteraars hieronder zien namelijk niet zoveel veranderen.

OMT-advies

Daarnaast onthulde politiek verslaggever Wouter de Winther dinsdagavond in Jinek dat er dit najaar helemaal geen advies van het OMT was om contactberoepen te sluiten. Als er volgens het OMT geen noodzaak was voor deze maatregel, waarom is die dan überhaupt genomen?

Praat mee

