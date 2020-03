’Corona bedanken gaat mij echt te ver!’

Erg spiritueel ingesteld ben ik niet. Ik geloof niet in hogere machten als goden of verlichte geesten. Maar goed, spiritualiteit gaat over alles wat met het geestelijke te maken heeft. Dus daardoor is het ook super persoonlijk en kan iedereen het op een andere manier beleven. Maar omdat ík dus niet de overtuiging aanhang dat het leven een bepaald hoger doel heeft, of dat we met z’n allen hier op aarde zijn om ons voor te bereiden op de volgende bestemming zoals hemel of ander afterlife, kan ik dus helemaal niets met mensen die nu zeggen dat we dankbaar mogen zijn voor de ’halt die die Moeder Aarde ons oplegt’. En ik snap de psychologie erachter, want dankbaarheid maakt gelukkig. Maar jongens, kom op zeg!

Virus bedanken?

Corona is kl*te. Ik kan er niets anders van maken. Op Instagram ’spreken’ influencers me toe ’to expect miracles and wait without anxiety. Know the universe has your back’. Ga toch weg. Ik zie om me heen mensen overlijden, inkomens verdampen, ouderen doodsbang en eenzaam in hun aanleunwoning zitten en moeders huilen omdat ze hun gehandicapte kind niet meer mogen zien.

’Thanks for stopping us’. Gelukkig ben ik niet de enige. Het eerbetoon aan het virus van Doutzen en Oprah kreeg er niet voor niets flink van langs op social media. Ondank dat ze het waarschijnlijk heel anders bedoelden en dat het heel fijn is dat deze situatie hen hernieuwde inzichten geeft, gaat het virus bedanken echt een stap te ver. Ik krijg er ontzettende jeuk van.

Positiviteit

Begrijp me niet verkeerd. Hoopvolle en positieve berichten zijn meer dan welkom. Dus daarom plaatsten wij bij VROUW bijvoorbeeld een bericht door van de Nederlandse Marieke die met haar drie jongens twee maanden in China in lockdown zat. Zij vertelt hoe dat was en dat ze met heel veel liefde plus een flexibele houding de situatie aankon. Maar ook dat er hoop is, want zij lopen alweer buiten. Ook alle initiatieven om het voor mensen - die op wat voor manier enorm getroffen worden door de crisis - draaglijker te maken zijn fantastisch.

Het zou heel fijn zijn als we uiteindelijk collectief wat bewuster van onszelf en ons gedrag uit deze crisis komen. Maar zullen we eerst even proberen om te voorkomen dat er hier ook 800 mensen per dag overlijden? Zoals 1100 kilometer verderop in Italië gebeurt? En als je dan iets wilt bedanken, bedank dan alle mensen die zich 24/7 voor ons - letterlijk de rest van ons leven - inzetten!