1 ei is geen ei!

Nodig:

4 eieren

4 sneden brood

2 aubergines, in blokjes

800 g tomatenblokjes

300 g Quorn fijngehakt

200 g Griekse yoghurt

1 witte ui, fijngesneden

2 teentjes knoflook, geperst

5 g peterselie, fijngesneden

5 g koriander, fijngesneden

2 tl tomatenpuree

1 el harissa

1 el rode wijnazijn

1 el paprikapoeder

1 tl gemalen komijn

1 tl sumak

zonnebloemolie

zout en peper

Bereiding

Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd - indien nog nodig - het brood in plakken van 1 cm dik, verdeel de plakken over een ovenrooster of over een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk met zonnebloemolie. Rooster de sneden brood 4-6 minuten in de oven totdat ze goudbruin kleuren en knapperig zijn. Haal de toast uit de oven en laat afkoelen.

Verhit zonnebloemolie in een ruime koekenpan en fruit de ui totdat die glazig begint te worden. Voeg de aubergine toe aan de pan en bak 5 minuten mee op middelhoog vuur. Voeg het fijngehakt, de tomatenpuree en tomatenblokjes toe aan de pan, roer alles goed door en laat nog 5 minuten pruttelen. Voeg de knoflook, koriander, peterselie, harissa, rode wijnazijn, paprikapoeder en gemalen komijn toe aan de pan en roer alles nog een keer goed door.

Maak vier kuiltjes in de saus en breek hierin de eieren. Laat nog 5-10 minuten zachtjes pruttelen met de deksel op de pan. Haal de pan van het vuur, verdeel de shakshuka over de borden en serveer met toast, Griekse yoghurt en garneer met sumak.