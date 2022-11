Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant ’Mensen moeten tegen een stootje kunnen, ook al is de sfeer ongemakkelijk’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

’Toch is het onaangenaam om een klacht te krijgen waar je je niet tegen kunt verweren omdat de klager zich beroept op zijn ’gevoel van onveiligheid’.’

Pijn is pijn omdat het zeer doet. Daarom is alles wat iemand voelt ook de waarheid. Wat zo voelt, is nou eenmaal wat zo voelt: daar is geen speld (au!) tussen te krijgen. En precies dat is de reden waarom het toverwoord ‘onveilig’ zo vaak in de mond genomen wordt. Te pas en te onpas.