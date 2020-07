Sabine nam motorrijles... ’Mijn moeder schreeuwt het bijna uit’

Sabine Leenhouts

Dáár heeft VROUW-collega Sabine nou zin in: op mooie zomerdagen rondtoeren op een stoere motor. En zij is niet de enige: sinds de coronacrisis is de verkoop van tweedehands motoren flink toegenomen. De stijging van 13% tussen januari en april is inmiddels alweer met 2% gestegen. Daarom herplaatsen we haar artikel over hoe Sabine vorig jaar haar motorrijbewijs haalde...