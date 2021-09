Dit zegt de moeder van Julia over bachelor Tony

TV

Uitzending Steenrijk, Straatarm roept woede op bij kijkers

De aflevering van het SBS6-programma Steenrijk, Straatarm maakt veel emotie los bij de kijkers. In het programma is namelijk een gezin te zien dat gedupeerd is door de toeslagenaffaire. Daarnaast is de moeder half verlamd, terwijl het gezin noodgedwongen in een flatje op vier hoog woont zonder lift....