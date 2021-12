Passen opa en oma op jouw kind(eren) tijdens de vervroegde kerstvakantie?

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond werd de maatregel aangekondigd door demissionair minister-president Mark Rutte. Hij zei daarbij dat mensen boven de 70 vaker in het ziekenhuis terecht komen. Daarom moeten we ons zo goed mogelijk aan de basisregels houden wanneer we contact hebben met ouderen. „Liever even geen speelafspraken of bezoekjes aan de ballenbak en zeker niet aan opa of oma, om hen te vragen op de kinderen te passen. Dat moeten opa en oma nu even niet doen.”

Opvang

Veel ouders van schoolgaande kinderen moeten die week nog gewoon werken. Opvang regelen blijkt lastig: er is alleen noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, meldt De Telegraaf. Daardoor doen ouders toch een beroep op opa en oma. In een ander artikel in De Telegraaf vertellen verschillende (groot)ouders over hoe zij het gaan regelen volgende week. Zo zegt de opa van Leo: „Volgende week vang ik hem vijf dagen op, bij mijn zoon in het dorp. Ik heb de boosterprik gehad. Als ik besmet raak en overlijd is dat maar zo.” Ouders schuiven met hun werk en laten de overige dagen veelal over aan opa en oma, ondanks de risico’s.

Risico

In hetzelfde artikel staan ook grootouders die liever niet oppassen met oog op de risico’s, zoals de moeder van Marleen. „Mijn moeder is heel bang voor het virus, die past niet op.” Mark Rutte benadrukte het bovendien in de persconferentie. „We weten nu eenmaal dat het coronavirus behoorlijk rondgaat onder kinderen die niet gevaccineerd zijn en al worden ze daar zelf meestal niet heel ziek van, ze kunnen het wel degelijk overdragen. Pas dus alsjeblieft op.”

Reacties

Praat mee

